Keskuskauppakamari: Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä ennätystasolla

Naisia on tänä vuonna pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäseninä ennätyksellinen osuus, kertoo Keskuskauppakamari.

Keskuskauppakamarin tänään julkaiseman naisjohtajakatsauksen mukaan naisia on johtoryhmissä 28 prosenttia, kun mukaan ei lasketa toimitusjohtajia. Vastaavasti suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 30 prosenttia on naisia, mikä on ennätys.

Sen sijaan keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus laski viime vuodesta prosenttiyksiköllä 29 prosenttiin, kun taas pienissä pörssiyhtiöissä johtoryhmän jäsenistä naisia on runsas viidennes.