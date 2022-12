Keskustan kannatus sukelsi alle 10 prosenttiin Ylen mittauksessa ensimmäistä kertaa koskaan

Ylen puoluekannatusmittauksessa keskustan kannatus on ensimmäistä kertaa alle 10 prosentissa. Keskustan kannatus on nyt 9 prosenttia, mikä on lähes 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin marraskuun mittauksessa.

Taloustutkimuksen toteuttamat haastattelut on tehty marraskuun 7. päivän ja joulukuun 5. päivän välisenä aikana. Haastatteluaikana hallitus kiisteli saamelaiskäräjälaista, luonnonsuojelulaista ja luonnon ennallistamisesta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylen jutussa, että keskustan keskeinen rooli kiistoissa ei näytä ainakaan nostaneen puolueen kannatusta, ”pikemminkin päinvastoin”.

Erityisesti keskustan kannatus on vähentynyt 35–64-vuotiaiden ja varsinkin naisten joukossa. Turja arvioi kokoomuksen hyötyvän keskustan kannatuksen laskusta eniten.

Isoin kasvu kristillisdemokraateilla

Ykkösenä kyselyssä on edelleen kokoomus 24 prosentilla. Sen kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksiköllä viime mittauksesta.

Sekä kakkosena olevan SDP:n että kolmosena tulevan perussuomalaisten kannatus on noussut 0,7 prosenttiyksiköllä. SDP:n kannatus on nyt 18,9 prosenttia ja perussuomalaisten 17,4 prosenttia.

Prosenttiyksiköissä mitattuna eniten kasvoi kristillisdemokraattien kannatus. Puolueen kannattajiksi ilmoittautui 4 prosenttia vastaajista, mikä on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin edellisessä mittauksessa.

Taloustutkimus haastatteli mittaukseen yli 2 700:aa ihmistä, joista puoluekantansa ilmoitti reilut 1 900. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Tutkimuksen virhemarginaali on korkeimmillaan 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.