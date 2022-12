Kestotähti Netta Laaksonen – LP Viestin libero valittiin jo seitsemättä kertaa liigatähdistöön

LP Viestin Netta Laaksonen jatkaa Hillaelina Hämäläisen (nyk. Hamnström) ja Roosa Koskelon avaamaa latua Mestaruusliigan parhaana liberona.

21-vuotias Laaksonen valittiin jo seitsemännen kerran urallaan Mestaruusliigan kuukauden tähdistöön. Laaksonen oli mukana myös marraskuun tähdistössä.

Kuukauden tähdistöjä on valittu kaudesta 2009–2010 lähtien. Naisten puolella eniten valintoja on Hämäläisellä (27) ja toiseksi eniten LP Viestin mestaripassari Viktoriia Tuchashvililla (20). Laaksonen on kovaa vauhtia lähestymässä kaksikkoa, joskin jahti päättyy siihen paikkaan, kun Laaksonen siirtyy ulkomaille.

Laaksonen oli ainoa LP Viestin pelaaja joulukuun tähdistössä.

Kuukauden parhaaksi pelaajaksi valittiin Puijo Wolleyn yleispelaaja Hilkka Hujanen, joka johdatti joukkueensa joulutauolle liigakärjessä. Hujanen pelasi joulukuun kovilla keskiarvoilla 19,0 pistettä ja tehotilasto +12,6. Hujaselle ja myös Puijo Wolleylle valinta oli ensimmäinen.

Muut kuukauden tähdistöön valitut olivat Puijo Wolleyn passari Oksana Rusnachenko, LP Kangasalan hakkuri Neea-Maria Joki, LP-Vampulan yleispelaaja Kristiana Petrova sekä keskipelaajat Vanessa Jarman (LP-Vampula) ja Netta Rekola (LP Kangasala).

Miesten joulukuun parhaaksi valittiin Raision Loimun ja Suomen maajoukkueen hakkuri Joonas Jokela , joka takoi joulukuussa 21,8 pisteen keskiarvoilla.

Miesten tähdistöseitsikkoon valittiin VaLePan 44-vuotias passari Mikko Esko , jolle valinta oli jo uran 21:s. Samalla Esko nousi kaikkien aikojen tilaston ykköseksi Olli Kunnarin rinnalle.

LP Viestin kausi naisten Mestaruusliigassa jatkuu 7. tammikuuta Orivedellä OrPon vieraana.