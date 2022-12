Puolityhjänä useita kuukausia seissyt Kivihovin liikenneasema Suomusjärvellä herää uudelleen henkiin. Kiinteistön omistaja Hesburger ottaa vetovastuun asemasta, jolle Teboil ei ole löytänyt uutta kauppiasta.

– Näin on Teboilin kanssa sovittu, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti vahvistaa.

Vuotin mukaan Hesburgerin intressissä on saada liikenneasema mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintaan.

– Liikenneasema on aikanaan ollut 15–16 miljoonan euron investointi Hesburgerille, emmekä missään nimessä halua, että mittava investointi jää tyhjilleen. Jos Teboil ei pysty pyörittämään sitä, meidän on otettava toiminta itse vastuullemme, hän perustelee.

Ratkaisua on kiirehtinyt myös Väylävirasto. Valtio kilpailutti aikanaan Kivihovin palveluntuottajat ja rakensi sille liittymän moottoritieltä. Hesburgerin kiinteistöyhtiö Burger-Talot Oy ja Teboil tekivät valtion kanssa vuoteen 2038 yltävän sopimuksen, jossa määriteltiin tarkasti, minkälaisia palveluita ykköstien käyttäjille tarjotaan.

– Tällä hetkellä palveluiden laajuus ei ole sellainen, mitä sopimus edellyttää, projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta totesi viime kuussa (SSS 4.11.).

Kivihovin liikenneasema joutui tukalaan tilanteeseen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime talvena.

Teboilin omistaa venäläinen öljyjätti Lukoil. Tienkäyttäjät pistivät Ukrainan sodan takia ketjun vapaaehtoiseen boikottiin, ja kävijät vähenivät myös Kivihovissa.

Liikenneaseman kauppias lopetti toimintansa kesäkuussa, eikä Teboil ole löytänyt tilalle uutta yrittäjää.

Ketjun ongelma on ollut maanlaajuinen: Teboil etsi kesällä uutta vetäjää kahteenkymmeneen liikenneasemaan ympäri Suomea.

Kauppiaan puuttuessa Kivihovi toimi kylmäasemana. Lisäksi liikenneasemalla on toiminut apteekki ja Hesburger-ravintola lyhennetyillä aukioloajoilla.

– Olemme jo pidentäneet Hesburgerin aukioloa, ja se on nyt avoinna joka päivä aamukymmenestä iltayhdeksään, Jari Vuoti sanoo.

Hesburgerilla on Vuotin mukaan nyt suuri työ liikenneaseman toiminnan uudelleen herättämisessä. Liikenneasemalle on jo palkattu uusi päällikkö, ja henkilökunnan haku on käynnistymässä.

– Lähdemme rekrytoimaan isommin heti, kun tiedämme, mitä liiketoimintoja sinne tulee. Meille voi jo nyt hakea avoimella haulla ottamalla yhteyttä kenttäpäällikköömme Sanna Lahteen.

Liikenneasemalla tehdään parhaillaan siivousta ja järjestelyjä. Jari Vuotin mukaan kiinteistölle on tehty myös saneeraussuunnitelmia.

– Saneeraustarve riippuu siitä, mitä toimijoita liikenneasemalle tulee. Neuvotteluita käydään, ja suunnitelmat kirkastuvat kuukauden sisällä. Tammikuun loppupuolella tiedän, mitä toimintoja tulee ja millä brändeillä.

Vuotin mukaan Hesburgerin tavoitteena on, että Kivihovin toiminta käynnistyy asteittain kevättalven aikana, ja keväällä kaikki palvelut ovat käytössä täysillä.

Vaihtuuko polttonesteiden myyjä Teboilista johonkin toiseen, se on vielä auki.

– En voi ottaa siihen kantaa vielä, Jari Vuoti vastaa.