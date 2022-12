Kolme miinanraivaajaa kuollut jouluaattona Hersonin alueella

Kolme pelastustyöntekijää on kuollut miinanraivaustehtävissä Hersonin alueella jouluaattona, kertoo Kyiv Indepedent -uutissivusto. Sivusto perustaa tietonsa Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun Facebook-julkaisuun.

Työntekijät olivat saapuneet avustamaan miinanraivaustehtävissä sen jälkeen, kun osia alueesta saatiin takaisin Venäjän hallinnasta. Julkaisun mukaan työntekijät kuolivat venäläisten asettamien miinojen räjähtäessä.

Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun johtajan mukaan noin kolmekymmentä prosenttia Ukrainan alueista on miinoitettu. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Venäjä on tarkoituksellisesti miinoittanut kaikki Hersonin alueen merkittävät paikat.

Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Hersonin alueen Dneprjoen länsipuoleisen osan marraskuun alussa.