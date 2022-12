Korisliigan syyskausi oli Karhubasketin ja Deshon Taylorin dominointia – katso Salkkarin valitsemat tähdistöviisikot

Miesten Korisliigan syyskausi päättyi lauantaina.

Kauhajoella sairaussumasta kärsinyt Kouvot laittoi Karhubasketin yllättävän tiukille. Kouvot kavensi Karhubasketin 24 pisteen johdon päätösminuuteilla vain neljään pisteeseen, mutta kotijoukkueen rutiini oli liikaa. Karhu otti jo 12:nnen peräkkäisen voittonsa pistein 82–74. Karhun Severi Kaukiainen heitti 24 pistettä.

Uudessakaupungissa pelatussa jumbofinaalissa Korihait kylvetti Lahti Basketballin 90–64. Ex-Vilpas Trey Niemi heitti kotijoukkueelle 25 pistettä.

Korihait jatkaa voitosta huolimatta sarjajumbona, mutta peräpää on entistä tasaisempi, kun Honka hävisi lauantaina Tampereella Pyrinnölle 67–83. Lahti, Honka ja Korihait ovat kahden pisteen sisällä.

Tamperella kentän kunkku oli Pyrinnön Ike Smith (22 pistettä/16 levypalloa/7 syöttöä).

Karhu on ottanut jo tuntuvan kaulan sarjan kärjessä. Joukkueella on neljän pisteen kaula ottelun vähemmän pelanneeseen Seagullsiin. Kolmas käytännössä varma joukkue kuuden parhaan ylemmässä jatkosarjassa on sarjakolmonen Kataja, jonka runkosarjan loppuohjelma on kotipainotteinen.

Sen sijaan viimeisestä kolmesta ylemmän jatkosarjan paikasta käydään kova taistelu. Kobrat, BC Nokia ja Vilpas ovat kaikki samalla saldolla (9/7). Kolmikon takana väijyy KTP (8/7) ja Kouvot (7/8). Myös Pyrinnöllä (6/8) on vielä sanansa sanottavana.

Salon Seudun Sanomien valinta syyskauden parhaaksi pelaajaksi on Kouvojen Deshon Taylor , joka on joukkueen loukkaantumisista johtuen joutunut kantamaan suurta kuormaa.

Taylor pelasi syyskauden huimalla 27,8 pisteen keskiarvolla. Taylor otti keskimäärin 20 pelitilanneheittoa ottelua kohti ja upotti kolmoset 41 prosentin tarkkuudella.

Korisliigan syyskauden tähdistöviisikot:

Kotimainen tähdistö:

Takamiehet: Tuomas Hirvonen, Kataja ja Severi Kaukiainen, Karhubasket

Laiturit: Mikko Koivisto, Vilpas ja Vili Nyman, KTP

Sentteri: Daniel Dolenc, Karhubasket

Ulkomainen tähdistö:

Takamiehet: KJ Jackson, Kobrat ja Deshon Taylor, Kouvot

Laiturit: Jeffery Carroll, Seagulls ja Jaye Crockett, Karhubasket

Sentteri: Zena Edosomwan, Seagulls