Perjantai-ilta Kouvolan Mansikka-aholla vahvisti entisestään sitä käsitystä, että tällä hetkellä Karhubasketin ykköshaastaja ei ole Seagulls eikä Vilpas eikä edes Kataja vaan pikkuhiljaa rivinsä ryhtiin saava Kouvot.

Edelleen vajaamiehisenä pelaava Kouvot hurjasteli Vilpasta vastaan tasan sata pistettä. Vilpas ei saanut oikein missään vaiheessa otetta Korisliigan parhaan korintekijän Deshon Taylorin ja parhaan kotimaisen sentterin Hannes Pöllän johtamaan ja päävalmentaja Jyri Lehtosen luomaan epäortodoksiseen hyökkäykseen.

Pöllä siilasi (eli teki tilaa) kolmen sekunnin alueella väylän korille auki ja Kouvojen ahnaat laiturit ajoivat suu vaahdossa vapaita lay-uppeja toisensa perään. Kouvot teki kolmen sekunnin alueelta peräti 60 pistettä, joista isot miehet eli Pöllä ja Ilmari Toikkanen tekivät vain 12 eli takamiehet ja laiturit nostivat alta peräti 48 pistettä!

– Kouvot pääsi aivan liian helposti maalatulle alueelle. Siinä oli paljon kommunikaatiovirheitä, mutta ei tässä sarjassa ole toista Pöllän kaltaista siilaajaa. Toki voidaan miettiä sitä, että montako kolmen sekunnin virhettä jäi viheltämättä, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen hymähti.

– Pitää muistaa, että Kouvoilla on kentällä aina neljä jätkää, jotka pystyvät painamaan (korille). Kun katsoo, miten hyvin he viimeistelevät, niin veikkaan, että sitä on treenattu paljon.

Hitaimmissa hyökkäyksissä Kouvot pelasi pallon Taylorin käsiin, joka piti Vilppaan puolustusta pilkkanaan. Kymmenen kertaa rikottu Taylor heitti normaalia heikoimmillakin prosenteilla peräti 37 pistettä.

– Meidän olisi pitänyt pakottaa hänet syöttämään vielä radikaalimmin. Meidän parhaat hetket (toinen ja kolmas neljännes) osuivat niihin hetkiin, kun saimme pallon pois Taylorilta, Savolainen mietti.

Kouvot vei levypallot peräti 49–33, mutta siitä huolimatta Vilpas heitti enemmän pelitilanneheittoja (74–79). Kouvojen 196-senttinen Austin Butler haki peräti 17 levypalloa.

Vaikka sata pistettä omiin on aina ruma luku, ei Vilppaan esitys Kouvolassa ollut missään nimessä läpimätä.

89 tehtyä pistettä on hyvä määrä, vaikka Kouvojen peleissä onkin normaalia enemmän pallonhallintoja, eikä Kouvot kuulu sarjan parhaisiin puolustusjoukkueisiin.

Vilpas piti pallosta hyvää huolta (vain 8 menetystä) ja viimeisteli tehokkaasti omista nopeista hyökkäyksistä. Jos kapteeni Mikko Koivistolle (kolmoset 1/7) olisi osunut edes normaali heittopäivä, ottelun luonne olisi ollut jo sillä toinen.

– Meillä oli omat paikkamme. Emme saaneet viimeisellä kympillä Kouvoihin otetta ja se menee minunkin piikkiini, kun en löytänyt järkevää viisikkoa kentälle, Savolainen myönsi.

Parhaiten Kouvojen vauhtipalloon sopeutuivat takamiehet Jalon Pipkins (18 pistettä) ja Perttu Blomgren (15), joka jakoi kuusi korisyöttöä ilman ainuttakaan menetystä. KeyShawn Feazellilla kesti liian kauan tottua Kouvojen kotimaisen tuplatornin Pöllä–Toikkanen tavoille.

On myös muistettava, että Kouvoja vastaan korostuu erityisesti nelospaikan pelaajan kyky puolustaa itseään nopeampaa pelaajaa. Vilppaan nelospaikalla Isaiah Crawley ei ole vielä toipunut polvivammastaan täyteen vauhtiin, joten silläkin suunnalla Kouvojen kilpailuetua on kurottavissa umpeen.

11 pisteen tappio oli erityisen kirvelevä siksi, että nyt Kouvoilla on mahdollisessa tasapistetilanteessa etu Vilppaaseen verrattuna aivan kuten BC Nokialla. Vilppaan onkin nyt ehdottomasti otettava runkosarjan viimeisistä neljästä ottelusta kaksi voittoa, jotta se selviäisi ylempään jatkosarjaan.

Ensi viikolla Vilpas kohtaa Seagullsin Töölössä ja KTP:n Salohallissa. Varsinkin KTP-ottelu on varsinainen vedenjakaja, sillä Vilppaalla on sen jälkeen jäljellä enää vierasottelu nousukuntoista Lahtea vastaan ja kotiottelu pirteästi koko kauden pelannutta Korihaita vastaan.

Pitkään sivussa ollut Roope Ahonen palaa kentälle aikaisintaan Lahti-otteluun, joten särkymävaraa ei edelleenkään ole.

Korisliiga: Kouvot–Vilpas 100–89 (30–21, 20–25, 26–23, 24–20)

Kouvojen pisteet/levypallot: John Meeks 11/5, Quan Jackson 12/5, Austin Butler 14/17, Emil Uotila 8/1, Deshon Taylor 37/5/6 syöttöä, Hannes Pöllä 14/6, Teemu Kristeri 0/0, Ilmari Toikkanen 4/6.

Vilpas: Jalon Pipkins 18/2, Quentin Goodin 16/2, KeyShawn Feazell 16/13, Perttu Blomgren 15/6/6 syöttöä, Mikko Koivisto 5/4, Juho Nenonen 6/0, Niilo Kärkkäinen 2/0, Riku Laine 0/1, Isaiah Crawley 11/4.

Levypallot: 49–33

Syötöt: 14–14

Menetykset: 12–8

Heittoprosentit:

1 p: 95–71

2 p: 60–50

3 p: 23–33

Tuomarit: Elias Anttonen, Topias Antinmaa, Samu Turunen

Yleisöä: 738

OHO!

Deshon Taylor on pleannut kauden 28,2 pisteen keskiarvolla. Edellisen kerran vastaaviin lukemiin Korisliigassa ylsi Vilppaan Tim Kisner kaudella 2004–2005 (28,3).

Vilppaan seuraava ottelu: ti 3.1. Seagulls–Vilpas Töölön Kisahallissa kello 18.30.

Pyrintö hankki raiskauksesta syytetyn pelaajan

Tampereen Pyrintö hankki Daytone Jenningsin korvaajaksi Tylan Birtsin, joka pelasi syksyllä yhden ottelun Islannin pääsarjassa IK Reykjavikissa.

Islantilaislehti Mannlifin mukaan Birtsin sopimus purettiin, kun seuralle kävi ilmi, että Birtsiä on syytetty raiskauksesta vuonna 2016.

Birts sai syytteen kun hän pelasi Lindenwoodin yliopistossa Missourissa. Samassa tapauksessa syytteen sai myös kaksi Birtsin pelikaveria.

Lindenwoodin yliopiston lehden mukaan Birts myönsi syyllisyytensä vastineeksi lievemmälle tuomiolle. Hänet tuomittiin pahoinpitelystä ja lievästä ruumiinvamman tuottamisesta kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, 50 tunnin yhdyskuntapalveluun ja lähestymiskieltoon. Kahta muuta pelaajaa vastaan nostetut syytteet hylättiin.

Pyrinnön nettisivuilla ei mainittu Birtsin tuomiosta tai Islannin keikasta sanallakaan.

– Tylan on urheilullinen ja energinen pelaaja, ja dynamolle meillä on aina käyttöä, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen kommentoi.

Birts pelasi perjantaina 16 minuuttia ja heitti 11 pistettä, kun Pyrintö hävisi Korihaille vieraskentällä 81–84 ja menetti käytännössä mahdollisuutensa ylempään jatkosarjaan.