Kuntien rooli ja palvelut pitää miettiä uudelleen – tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen piipahti Salossa tutustumassa ukrainalaislasten opiskeluun

Kuntien rooli ja palvelut pitää miettiä uudelleen seuraavalla hallituskaudella.

Näin sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.), joka vieraili Salossa ja Somerolla tiistaina.

Honkosen mukaan sote-uudistus on ollut kuluvan hallituskauden suurin ponnistus. Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuodenvaihteessa, ja niille siirtyvät kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi.

Kuntien tilanne muuttuu, kun niiden toiminnasta ja rahoituksesta katoaa toinen puoli pois. Sivistys ja koulutus ottavat ykköspaikan kuntien toiminnassa.

Muutos näkyy esimerkiksi valtionosuuksissa siten, että kunnat saavat rahoitusta jatkossa enemmän alle 18-vuotiaista. Aiemmin rahoituksessa on painotettu iäkkäitä.

– Suuri uudistus on nyt toteutumassa. Kuntien rooli on jäänyt ymmärrettävästi sivuun. Nyt pitää käydä läpi kuntien palvelut ja niihin liittyvä lainsäädäntö, ja se jää seuraavalle eduskunnalle ja hallituskaudelle, Honkonen ennakoi.

Honkosen mukaan esimerkiksi kulttuuri on Suomessa aliresursoitu siihen nähden, miten tärkeää toiminta on.

Salossa on puhuttu viime aikoina paljon kulttuurin rahoituksesta ja tiloista. Honkonen vierastaa kuitenkin ajatusta, että valtio ohjaisi kuntia käyttämään nykyistä enemmän rahaa kulttuuriin.

– En oikein usko siihen, että Helsingissä tiedettäisiin paremmin, mitä Salossa pitää kulttuurissa tehdä. Paikallisesti tiedetään paremmin. Luotan paikalliseen tahtoon, ja se on myös keskustan linja, Honkonen sanoo.

Keskustan yleisötapahtumaan Somerolle matkalla ollut Petri Honkonen poikkesi tiistaiaamuna Salossa ja tutustui ukrainalaisten lasten valmistavaan opetukseen Ollikkalan koulussa.

Ollikkalassa opiskelee kaksi kymmenen oppilaan ryhmää, joissa on lapsia ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin.

– Salossa tuntuu olevan verrattain paljon pakolaisia. On tärkeää, että he pääsevät opiskelemaan suomea. Kävin katsomassa, miten koulu sujuu, ja hyvinhän se tuntui sujuvan. Kunnat ja kaupungit ovat ottaneet tulijat hienosti vastaan, ministeri kehui.

Honkonen kertoi kysyneensä yhdeltä oppilaalta, miltä tuntuu käydä koulua Suomessa.

– Hän vastasi, että olisi mukavampaa olla kotona Ukrainassa.

Ollikkalan koulun rehtorin Kati Huldénin mukaan ukrainalaiset opiskelevat sekä omaa äidinkieltään että suomea.

– He ovat motivoituneita opiskelemaan, sillä useimmat huoltajat ovat sanoneet, että he aikovat jäädä Suomeen. Ukrainassa on parhaillaan niin epävarmaa.

Suurin osa Ollikkalassa opiskelevista ukrainalaislapsista asuu koulun lähellä yksityismajoituksissa tai sukulaisten luona. Osa on ehtinyt saada oman asunnon, ja osa asuu edelleen Meriniityn vastaanottokeskuksessa.

Petri Honkosen loppukauteen ei enää mahdu uusia lakiesityksiä. Sen sijaan luvassa on päätöksiä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulevista koulutusvastuista sekä yliopistojen strategisesta rahoituksesta.

Ensi vuoden alkupuoli sujuu eduskuntavaalityössä. Keskusta on vajonnut gallupeissa alle kymmenen prosentin puolueeksi, mutta Honkonen ei halunnut Salossa kommentoida kannatuslukuja.

– En lähde kommentoimaan. Vaaleissa vasta äänestetään, hän muistutti.