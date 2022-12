Lahjatoiveet pursuivat yli äyräiden, paketteja jaetaan vielä torstaina – ”Kaikki järjestelmän kautta tulleet toiveet saatiin täytettyä”

Lahjakortteja, leluja, vaippoja, jopa nokkamukeja. Tänä vuonna vähävaraisille perheille tarkoitetussa Joulu Salon lapsille -keräyksessä leikkikalujen ohella perustarvikkeet olivat kovassa huudossa.

– Laidasta laitaan on tullut toiveita esimerkiksi arkeen liittyvästä välineistöstä. Myös spesiaalileluja on kaivattu. Isommilla lapsilla on aika paljon lahjakorttitoiveita, kertoo Salon kaupungin nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen.

Pääsääntöisesti 10–17-vuotiaat voivat toivoa lahjakorttia, mutta tänä vuonna niitä toivottiin myös nuoremmille.

– Toki lahjakortteja on toivottu pienemmillekin. Varmaan on sitten huoltaja ajatellut, että saa sillä ostettua lapselle mieluisan lahjan, Paananen täsmentää.

Muutama erikoislahja on vaatinut järjestelyjä.

– Jos Salosta ei aivan löytynyt haluttua tuotetta, ratkaisimme asian niin, että lahjansaaja saa lahjakortin ja pystyy sitten ehkä hankkimaan haluamansa, Paananen sanoo.

Salon Vilpas paketoi jälleen kaikki lahjat itsenäisyyspäivänä. Pakettien saldo on huima. Määrä on vajaa neljäkymmentä kappaletta enemmän edelliskertaan verrattuna. Jokainen sai tälläkin kertaa lahjansa.

– Vilpas on tehnyt todella merkittävän työn vapaaehtoisvoimin. Meillä on tuossa nyt jaossa yhteensä 601 pakettia, ja kaikki toiveet saatiin näin täytettyä, Paananen toteaa.

Kaupungin sähköisen järjestelmän ulkopuolelta on saapunut lisää toiveita.

– Järjestelmän ulkopuolisia toiveita on tullut, ja niitä pyritään tässä viime hetkellä toteuttamaan. Kaikki toveet, jotka ovat kirjautuneet sähköisiin järjestelmiimme, ovat valmiina haettavana.

Pakettien jakelu aloitettiin Salon kaupungintalolla keskiviikkona ja torstaina niitä voi vielä käydä noutamassa klo 9–17.

Keskiviikkona lahjoja oli jakelemassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sirpa Stenström, vapaaehtoinen Eliisa Lähteenmäki sekä Varsinais-Suomen perhekeskustoiminnan koordinaattori Jenna Kaarela.

– On mukavaa olla tässä levittämässä hyvää joulumieltä, Kaarela hymyilee.

Torstaina lahjoja jakelevat Salon seurakunnan diakonityöntekijät.

Toiveiden pohjalta kaupunki laati nimettömiä lahjatoivekortteja, joita lahjoittajat saivat hakea ja täyttää toivomuksia. Kortissa oli kerrottu toive, lahjan saajan ikä ja sukupuoli.

Keräys järjestettiin yhteistyössä Salon kaupungin, Perniönseudun Lehden, Salon Vilpas koripallo ry:n, MLL:n Varsinais-Suomen piirin, Salon seurakunnan diakoniatyön ja Salonjokilaakson kanssa. Salon nuorisotyön henkilöstö on ollut mukana kuljettamassa ja tarkistamassa lahjoja.

– Salon kaupungintalon info on tehnyt valtavan työn laatiessaan kortteja ja ottamalla vastaan lahjoja. Paketteja on voinut toimittaa tänne meille kaupungintalon infoon tai Perniönseudun Lehdelle, Paananen sanoo.