Lapin loppuvuoden majoitukset ovat pitkälti täynnä – ”Palautuminen koronasta tapahtunut huomattavasti nopeammin kuin osattiin ajatella”

Valtaosa loppuvuoden majoituksista on varattu loppuun, kertovat Lapin suuret matkailutoimijat STT:lle. Yksittäisiä vapaita huoneita saattaa kuitenkin löytyä, jos matkustuspäivistä on valmis joustamaan.

Kansainväliset matkailijat ovat palanneet Lappiin. Rovaniemelle ja Saariselälle valtaosa matkailijoista tulee Suomen ulkopuolelta, kun taas Leville suuntaa enemmän kotimaisia lomailijoita.

Joulukuussa Rovaniemelle saapuvista matkaajista jopa 90 prosenttia on ulkomaalaisia, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Vuoden 2019 matkustajaennätystä ei tämän sesongin aikana vielä rikota, mutta Kärkkäisen mukaan Rovaniemellä ollaan jo lähellä koronapandemiaa edeltäviä lukuja.

– Tässä kaudessa on erityistä se, että matkustus on eurooppalaisempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Kärkkäinen kertoo, että arvioiden mukaan Napapiirillä käy noin 130 000 matkustajaa pelkästään joulukuun aikana.

– Tämä tietysti kertoo siitä, että palautuminen koronasta ja siitä talouskuilusta, missä oltiin pari vuotta, on tapahtunut huomattavasti nopeammin ja jyrkemmässä kulmassa, kuin mitä ehkä alun perin osattiin ajatella.

Vuoden viimeiset viikot ovat täysiä

Myös Pohjois-Lapin markkinointi- ja kehitysyhtiö Inari-Saariselkä Matkailun markkinointijohtaja Hanna Kouri kertoo, että valtaosa alueen jouluvierailijoista tulee ulkomailta.

– On joutunut ohjaamaan (kyselijöitä) melko paljon muille alueillekin. Tosi täyttä on, eikä mitään isompia peruutusaaltoja ole tullut.

Myös Kittilässä sijaitsevalla Levillä on lähes ennätysmäärä ulkomaalaisia matkailijoita, arvioi Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen. Hänen mukaansa kauden asiakasmäärät vastaavat kokonaisuudessaan suunnilleen vuoden 2019 lukuja.

Levi on perinteisesti myös kotimaisten lomailijoiden suosima, mutta tänä vuonna viikonlopulle osunut joulu on voinut vaikuttaa lomailun ajankohtaan tai kestoon. Pesosen mukaan vuoden viimeinen viikko on kuitenkin jo täyteen varattu.

– Ensi viikolle voi olla vaikea löytää (majoitusta), joitain yksittäisiä huoneita voi olla. Lähtökohtaisesti ensi viikko on täynnä.

Matkailijat suosivat revontuliaktiviteettejä, laskettelua ja tekemistä eläinten kanssa

Erityisesti ulkomaiset matkailijat varaavat ahkerasti myös erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja. Pesosen mukaan laskettelu, koiravaljakkoajelut ja moottorikelkkailu ovat jopa kasvattaneet suosiotaan Levillä. Kourin mukaan Saariselän alueella suosituimmaksi ovat nousseet erilaiset revontuliaktiviteetit sekä muut luonto- ja erämaaelämykset.

Rovaniemellä suosituinta tekemistä ovat erilaiset eläinten kanssa harrastettavat aktiviteetit.

– Koiravaljakkosafarit ja pororetkiajelut ovat varmasti suosituimpia, ja niiden osalta tiedetään, että välillä saatavuus ei enää riitä. Asiakkaat tietävät, että näihin on kova kysyntä ja varaavat niitä paljon, Kärkkäinen sanoo.

Moni palkkaisi lisää henkilöstöä, jos sitä olisi helposti saatavilla

Suureen kysyntään vastaamista voi vaikeuttaa sesonkityövoiman saaminen. Levillä ja Saariselällä ollaan kuitenkin luottavaisin mielin.

– Ainahan siinä jonkin verran haasteita on sesongin suhteen. Suurelta osin ei tunnu olevan mitään huutavaa pulaa tällä hetkellä, Kouri sanoo.

Myös Pesonen arvioi Levin työvoimatilanteen melko hyväksi, mutta hänen mukaansa moni toimija palkkaisi kyllä lisää henkilöstöä, jos sitä olisi helposti saatavilla.

Rovaniemen matkailukautta on leimannut Kärkkäisen mukaan jatkuva työvoiman etsiminen. Töihin on kuitenkin satu satoja ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä.

– Joku aina etsii kokkia, tarjoilijaa tai vastanoton henkilökuntaa. Tuntuu, että nyt kyllä koko ajan vaan haetaan ja mikään työvoima ei oikein riitä. Matkailualalta on lähtenyt paljon osaamista pois, ja korona verotti varmasti, hän arvioi.

Minja Viitanen