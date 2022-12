Lasten ja nuorten yliannostuskuolemat yli kaksinkertaistuivat kahdessa vuodessa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa 10–19-vuotiaiden yliannostuskuolemat ovat yleistyneet merkittävästi, selviää sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan CDC:n tutkimuksesta. Yliannostuksiin kuolleiden lasten ja nuorten määrä yli kaksinkertaistui vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Sellaisten yliannostusten, joissa oli mukana laittomasti valmistettua fentanyylia, määrä kasvoi samassa ajassa 182 prosenttia.

Tarkastellulla ajanjaksolla kasvuikäisten huumeiden ja lääkkeiden käyttö kuitenkin laski. Tutkimuksen mukaan tämä voi tarkoittaa, että kuolemien määrän kasvu liittyy aiempaa voimakkaampiin aineisiin, ei käytön yleistymiseen.

Fentanyyli on erittäin voimakas ja riippuvuutta aiheuttava synteettinen opiodi, ja sitä on helppo valmistaa laboratoriossa edullisesti.

Tutkimuksen mukaan noin neljännes kasvuikäisten yliannoksista liittyi väärennettyihin pillereihin, joita usein myydään kipulääke oksikodonina tai ahdistuslääke alpratsolaamina, joka tunnetaan Yhdysvalloissa brändinimellä Xanax. CDC kuitenkin uskoo osuuden olevan todellisuudessa suurempi, sillä yliannostuksen tapahtumapaikalta löydettyjä pillereitä ei aina testata.

Väärennöksiä saa somen kautta

Tutkimuksessa tarkasteltiin yliannostuksen aiheuttamien kuolemien määrää 31 Yhdysvaltojen osavaltiossa ja pääkaupunki Washingtonissa. Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla kuukausittaisten kuolemien määrän mediaani oli 32,5, kun vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla se oli 68.

CDC sanoo raportissaan, että väärennettyjen pillereiden räjähdysmäinen yleistyminen on erityisen huolestuttavaa, koska lääkkeitä markkinoidaan kasvuikäisille ja pillereitä voi ostaa sosiaalisen median kautta. Epäselvää on, luulivatko uhrit ottaneensa aitoja lääkkeitä vai tiesivätkö he pillereiden olevan väärennöksiä.

CDC penää raportissaan nopeita toimia lasten ja nuorten yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi. CDC kaipaa esimerkiksi väärennösten vaaroista varoittavaa kampanjaa sekä valistusta vastalääkkeistä.