Liike nytillä Salosta kaksi eduskuntavaaliehdokasta

Salolaiset Laura Riski ja Satu Paananen on nimetty Liike nytin eduskuntavaaliehdokkaiksi. Puolue on tähän mennessä asettanut Varsinais-Suomessa kymmenen ehdokasta.

Liiketoimintajohtaja, sairaanhoitaja YAMK Laura Riski on Varsinais-Suomen aluevaltuuston jäsen. Erityisluokanopettaja Satu Paananen on aluevaltuuston varajäsen.

Liike nytin muut varsinaissuomalaiset ehdokkaat ovat yrittäjä, DI, RI AMK Heikki Olenius Paimiosta, yrittäjä Mika Saari Turusta, lähettämötyöntekijä Mika Mitikka Turusta, automaatioasentaja, yrittäjä ja kunnanvaltuusto jäsen Jyrki Susi Vehmaalta, nuorisotyönohjaaja, yrittäjä Mika Tunturi Turusta, yrittäjä, kaupunginvaltuuston jäsen Jarkko Wallinkoski Turusta, yrittäjä Tomas Jouhilampi Turusta, head of customer care Mia Uutela Loimaalta.

Puolue aikoo koota vaaleihin täyden 17 ehdokkaan listan.

Liike nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo kertoo tiedotteessa ihmisten ympäri Suomea heränneen siihen, että Suomen asioita ei ole hoidettu niin kuin olisi pitänyt.

– Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, valtion velka on samaan aikaan kolminkertaistunut, sosiaali- ja terveydenhuolto on ennennäkemättömässä kriisissä, koulutustaso on sukeltanut ja sähköntuotannossa olemme muista riippuvaisia, Harkimo listaa.