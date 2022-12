Marinin hallitus sai HS:n gallupissa tähänastisista huonoimman arvosanansa – presidentti Niinistö pärjäsi jälleen erinomaisesti

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on saanut Helsingin Sanomien gallupissa tähän asti huonoimman arvosanansa. Tilanne ei edelleenkään ole huono, sillä lähes puolet suomalaisista katsoo nykyisen hallituksen onnistuneen työssään vähintään melko hyvin.

Erittäin huonon tai melko huonon arvosanan antaa 23 prosenttia vastaajista.

HS:n mukaan nykyhallituksen paras tulos on kesäkuulta 2020. Tuolloin 71 prosenttia antoi hallitukselle hyvän arvosanan.

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista katsoo Marinin onnistuneen työssään hyvin. Hallituksen johtoviisikosta huonoiten ovat kyselyn mukaan suoriutuneet ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Hallituspuolueista parhaat arvosanat on annettu SDP:lle, jonka 38 prosenttia sanoo onnistuneen hyvin. Huonoiten kyselyssä pärjäsi keskusta: puolue on onnistunut hyvin hallituksessa 12 prosentin mielestä, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kesänä.

Oppositiopolitiikassa parhaiten on suomalaisten mielestä onnistunut kokoomus.

Kyselyssä presidentti Sauli Niinistö saa jälleen erinomaiset arvosanat. Yli kaksi kolmasosaa sanoo presidentin onnistuneen työssään erittäin hyvin, ja yhteensä yli 90 prosenttia antaa Niinistölle hyvää palautetta.

Tutkimuksen toteutti HS:lle Kantar Public, ja siihen vastasi noin tuhat ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Juttua on korjattu kello 3.10: Kärkivirkkeestä puuttui aiemmin sana hallitus, eli arvosana on otsikon mukaisesti Sanna Marinin hallitukselle, ei Sanna Marinille, kuten aiemmasta muotoilusta saattoi käsittää.