Markkasen Utah kärsi vierailutappion Milwaukeeta vastaan

Koripallon NBA:ssa suomalaispelaaja Lauri Markkasen joukkue Utah Jazz kärsi vieraillessa 97–123-tappion Milwaukee Bucksia vastaan.

Markkanen kartutti ottelussa itselleen 18 pistettä ja nousi ottelun kuudenneksi arvokkaimmaksi pelaajaksi sekä ansioituneimmaksi Yhdysvaltain ulkopuolelta tulleeksi palloilijaksi. Markkanen oli oman joukkueensa pistekärjessä niin ikään 18 pistettä heittäneen Malik Beasleyn kanssa.

Markkanen heitti neljä levypalloa ja teki seitsemän onnistunutta pelitilannekoria. Heittoyrityksiä suomalaisella oli 13 ja peliminuutteja reilut 28.

Ottelun tähtipelaaja oli Bucksin hyökkääjä Bobby Portis, joka heitti 22 pistettä ja 14 levypalloa. Onnistuneita koreja tuli yhdeksän ja yrityksiä 16. Lähes samoihin lukuihin ylsi joukkuetoveri Jrue Holiday 21 pisteellään.

Utahilla on ollut viime aikoina kova onni vieraillessa, sillä viimeinen vierailijavoitto joukkueella on marraskuulta Portlandia vastaan. Utah voitti kaksi edellistä otteluaan, joista molemmat isäntänä New Orleans Pelicansia vastaan.

Bucks tarjoili Utahille Markkasen joukkueen koko kauden tuntuvimman tappion pisteissä mitattuna, kertoo Mindvers-sivusto. Utahilla on nyt kaudelta 17 voittoa 15 tappiota kohden.

Lassi Lapintie