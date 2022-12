Mullistus saa kannatusta

Salossa esiteltiin edellisviikolla poikkeuksellisen mittaluokan rakennussuunnitelma.

Salon ydinkeskustaan kaavaillaan muutosta, jonka myötä Sokoksen kortteli mullistuisi perinpohjaisesti.

Korttelista purettaisiin pois kaikki nykyiset rakennukset Plazan laajennusosaa lukuun ottamatta. Tilalle tehtäisiin uusia kerrostaloja.

Salon Seudun Sanomat kysyi lukijoiltaan, mitä he ajattelevat suunnitelmasta.

Verkossa kaikille avoimena tehty kysely ei täytä tutkimuksen määritelmää, mutta yhtä kaikki se antaa osviittaa ensitunnelmista. Vastauksia kertyi yli 400.

58 prosenttia eli vastaajien enemmistö on sitä mieltä, että hanke on hyvä ja tarpeellinen. 26 prosenttia kokee, että hanke on hyvä, mutta vaatii vielä jatkokehitystä.

Kaikkiaan siis hyvin vahva enemmistö vastaajista suhtautuu suunnitelmaan myönteisesti.

Sokoksen korttelin uudistuksen takana ovat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Lounaismaa ja LähiTapiola Etelä, jotka omistavat Turuntien, Asemakadun, Vilhonkadun ja Annankadun väliin jäävän keskustakorttelin kiinteistöt.

Kolmen kopla on salolaisittain varsin vaikutusvaltainen: jokainen on omalla toimialallaan paikallinen markkinajohtaja.

Kolmikkoa yhdistää myös se, että ne ovat asiakkaidensa omistamia. Yritysten siteet Saloon ovat vahvinta mahdollista laatua, ja tämä näkyy myös investoinneissa. Yritysten on pakko uskoa siihen, että Salolla on edessään menestyksen vuosia – ja pyrkiä myös itse luomaan menestystä.

Hankkeen toteutumismahdollisuuksien näkökulmasta on hyvä, että asialla ovat juuri isot ja vakavaraiset paikalliset toimijat. Onnistumisen edellytykset ovat korkealla.

SSS:n verkkokyselyssä koottiin myös ihmisten ajatuksia hankkeesta.

Hanketta kiiteltiin ja sen toivottiin kirvoittavan myös laajempaa intoa keskustan ilmeen kohentamiseen, mutta myös huolia nousi pintaan.

Joku epäili avoimien piha-alueiden toimivuutta keskustassa, toinen pohti talojen korkeutta. ”Liian matalaa” ja ”liian korkeaa” olivat molemmat edustettuina. Myös asuntojen koko mietitytti: tulisiko vain lisää pieniä sinkkulaatikoita vai myös perheasuntoja. Korttelin uudistuksen edetessä herää varmasti myös lisää kysymyksiä.

Ilahduttavaa on, että tällä kertaa Salossa päästään puhumaan konkreettisesta ison mittakaavan hankkeesta. Keskustan ilmeen parantaminen ja vetovoiman kasvattaminen ovat toki myös pieniä tekoja, mutta isoista uudistuksista on ollut Salossa pulaa jo pitkään.