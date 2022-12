Musiikkia italialaisvivahteella Perniössä loppiaisena

Joulunaika päättyy Perniössä perinteiseen loppiaisen kirkkokonserttiin. Timantti hangella -konsertin tähtinä loistaa Trio Bright, eli Eero Lasorla, Silvia Raia ja Niilo Autio.

Konsertissa on mukana italialainen vivahde. Salolaistenori Lasorla on opiskellut Italiassa, Raia taas on sieltä kotoisin. Kaksikko tutustui Roomassa, ja Autio liittyi mukaan kokoonpanoon viime vuonna.

Timantti hangella sisältää paitsi kotimaisten myös ulkomaisten säveltäjien klassikkoja. Ohjelmistossa on esimerkiksi Sibeliusta, Merikantoa, Bachia ja Händeliä.

Timantti hangella -konsertti Perniön Pyhän Laurin kirkossa 6. tammikuuta kello 18.