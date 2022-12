New York kaatoi Chicagon tyrmäävällä 7–1-vierasvoitolla – Kakko maalintekijänä seitsemännessä perättäisessä voitossa

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangersin paidassa ottelun ainoana suomalaisvahvistuksena pelannut Kaapo Kakko siivitti vierailemassa olleen joukkueensa tyrmäävään 7–1-voittoon isäntä Chicago Blackhawksista.

Kakko teki joukkueensa kolmannen maalin ensimmäisen erän viimeisellä minuutilla. Lisäksi hän sai tehopisteen kolmannen erän loppupuolella Braden Schneiderin tekemästä maalista.

33 ottelussa Kakko on nyt kerryttänyt kahdeksan maalia ja kuusi syöttöpistettä.

Chicagon ainoan maalin ottelussa teki sveitsiläinen Philipp Kurashev toisen erän alussa.

New York Rangersilla on päällä hehkuvan kuuma voittoputki, sillä sunnuntaina paikallista aikaa pelattu vierailuottelu oli jo joukkueen seitsemäs perättäinen voitto. Joukkueen edellinen häviö on joulukuun alulta juuri Chicago Blackhawksia vastaan.

Sebastian Ahoa ei nähty vielä jäillä Carolinan voittaessa Pittsburghin

Toisaalla isäntänä ollut Carolina Hurricanes päihitti vierailemassa olleen Pittsburgh Penguinsin 3–2.

Ottelun kaksi ensimmäistä erää olivat tasaista mittelöä, jotka päättyivät tasatilantein 0–0 ja 1–1. Avausmaalin teki toisen erän alussa Carolinan yhdysvaltalaishyökkääjä Derek Stepan, tasoitusmaalin erän loppupuolella Pittsburghin ruotsalainen Rickard Rakell.

Ottelu näytti jo päätyvän Carolinan tappioon, kun Kasperi Kapanen syötti Brock McGinnin tekemän 1–2-johtomaalin kolmannen erän alussa.

Ottelun loppua kohden koettiin kuitenkin täyskäännös, kun Carolina ensiksi tasoitti ja meni sitten johtoon yhdysvaltalaisen Brady Skjein ja kanadalaisen Jordan Staalin tekemillä maaleilla.

Kapanen on kartuttanut 22 ottelussa viisi maalia ja nyt kahdeksan syöttöpistettä. Hattutemppunsa jälkeen Kapanen ei ole tehnyt maaleja kuudessa ottelussa putkeen. Ottelun muut suomalaispelaajat olivat Carolinan paidassa pelanneet Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi, jotka jäivät pisteittä.

Carolinan Sebastian Ahon paluuta jäille saadaan yhä odotella. Alavartalovamman kärsinyt Aho pelasi viimeksi 6. joulukuuta. Kaudella 26 ottelua tähän mennessä pelanneella Aholla on saldonaan 11 maalia ja 16 syöttöä.

Carolinan maalia lauantain voitokkaassa 5–4 pelissä Dallas Starsia vastaan vahtinut Antti Raanta lämmitti tällä kertaa vaihtopenkkiä.

Lassi Lapintie