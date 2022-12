New Yorkin häly kävi ajoittain raskaaksi, 40 000 asukkaan Fribourg sopii Janne Kuokkaselle paremmin

Leijonissa joulukuun EHT-turnauksessa debytoinut Janne Kuokkanen elää uudenlaista jääkiekkoelämää Sveitsissä. Kuokkanen, 24, palasi kuuden Pohjois-Amerikan kauden jälkeen Eurooppaan ja edustaa nyt piskuista Fribourgia.

– Fribourg on vanhanaikainen ja tyylikäs kaupunki. Se on minulle sopivan kokoinen, noin 40 000 ihmisen kaupunki. New Yorkin häly kävi aika-ajoin hieman raskaaksi, Kuokkanen naurahtaa STT:n haastattelussa.

Alppimaassa pelimatkat ovat lyhyitä, ja pelaajat välttyvät hotelliöiltä. Fribourgille erityisen rakas paikallisvastustaja on Bern.

– Pikkukylän ja pääkaupungin välinen asetelma on hauska. Muualla maailmassa tuntuu, että derbyjä ei juuri ole, mutta Sveitsissä niitä vaikuttaa olevan joka joukkueella.

Juuri ennen ensiesiintymistään Leijonissa Kuokkanen sai tuta räiskyntää Fribourgin liigaottelussa.

– Peli keskeytettiin useita kertoja jäälle lentäneiden kolikkojen ja virvokkeiden takia. Tunnelma oli käsittämätön. Jääkiekko merkitsee todella paljon paikallisille faneille, Kuokkanen kuvaa.

Kuokkasen A-maajoukkuedebyytti tapahtui Ruotsia vastaan. EHT-ottelu pelattiin vieläpä juuri Fribourgissa.

– Asun aivan hallin kupeessa. Minun ei tarvitse kulkea treeneihin sähköpyörällä, Kuokkanen heittää.

Erästä seikkaa suomalaispelaaja arvostaa Sveitsissä erityisesti. Fribourgilla on erinomaiset kylpytilat saunoineen.

– Sauna on minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä.

Amerikan opit kantavat pitkälle

Oulunsalossa syntynyt Kuokkanen on vasta ammattilaisuransa alkutaipaleella. OHL-juniorisarja, kokemukset AHL:stä mestaruuksineen ja tähdistövalintoineen sekä itse NHL antoivat hänelle eväitä pitkään karriääriin.

– Olen aikuistunut Oulun-vuosista. Kieli on hallussa ja arjessa pärjää, Kuokkanen kiteyttää.

Nuorempana keskushyökkääjänäkin esiintyneen taitohyökkääjän pelipaikka on vakiintunut laitaan.

– Suomesta lähtiessä tuntui, että kahdensuunnan peli ei ollut vielä kovin vahvalla pohjalla. Koin olevani hyökkäyspäässä tärkeä, Kuokkanen pohtii.

– Nyt olen huomannut kykeneväni muuhunkin. Pelasin viime kaudella (New Jersey Devilsissä) ensimmäistä kertaa alivoimassa, ja vain kaksi kertaa verkko heilui omissa.

NHL tarkassa seurannassa

Kuokkanen koki NHL-jääkiekkoa viidellä kaudella Carolina Hurricanesissa ja New Jersey Devilsissä kaikkiaan 119 ottelun verran. Tehopisteitä kertyi 14+28=42.

– Seuraan edelleen paljon NHL:ää. Meillä pyörii joka aamu hallilla kooste yön kierrokselta, Kuokkanen tunnustaa.

Kuokkasen mukaan Devilsillä on nyt hyvä pöhinä päällä. Viime kaudellakin palaset olivat kohdillaan, mutta suomalaishyökkääjä arvioi, että pelaaminen ei ollut tarpeeksi fiksua.

– Nyt näyttää, että he ovat oppineet pelaamaan voittavaa lätkää. Potentiaalia New Jerseyssä on ollut monta vuotta, Kuokkanen kehuu.

– Siellä on nuori joukkue. Mitä enemmän pelaajat kehittyvät ja kasvavat, sitä positiivisempi tulevaisuus on luvassa.

Kaiken taustalla Kuokkasella ovat isot maalit: Fribourgin menestyminen, paluu NHL:ään ja ensi kevään MM-kotikisat.

– Päivä kerrallaan tehdään hommia, jotta se kaikki olisi mahdollista. Leijonapaita on iso juttu, Kuokkanen linjaa.

