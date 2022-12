Nuoret Leijonat palasi tuttuun päiväjärjestykseen – ”Saimme lukon auki”

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue avasi voittotilinsä Kanadassa pelattavissa MM-kilpailuissa, kun Nuoret Leijonat kukisti tiistai-iltana alkusarjaottelussa Slovakian maalein 5–2.

Nuoret Leijonat hävisi yllättäen maanantaisen avausottelunsa Sveitsille jatkoajalla 2–3, mutta pelasi väkevän ottelun Slovakiaa vastaan ja sai onnistumisia laajalta pelaajajoukolta. Maalintekijöinä kunnostautuivat Sami Päivärinta, Joakim Kemell, Oliver Kapanen, Jani Nyman ja Brad Lambert.

– Erittäin tärkeä voitto. Saimme lukon auki. Erittäin hyvä peli, kapteeni Kapanen summasi puhelimitse.

Päivärinnan ketju oli Suomen paras jo Sveitsiä vastaan ja jatkoi hyviä peliesityksiä tiistaina. Keskushyökkääjä Päivärinta teki ottelun avausmaalin Slovakian verkkoon.

– Edellinen kentällinen sai aikaan pitkän myllytyksen, ja vastustajalla oli jäällä valmiiksi väsyneitä jätkiä, Päivärinta tuumi TV5:n taukohaastattelussa.

Slovakia nousi tasoihin 11 sekuntia ennen erätaukoa Peter Repcikin ylivoimamaalilla.

– Slovakia on taitava joukkue, jonka kärkijätkillä varsinkin on taitoa. Sveitsi-ottelun jälkeen oli paljon halua näyttää, mutta otimme huolimattoman jäähyn erän lopussa, Päivärinta harmitteli Aleksi Heimosalmen kaksiminuuttista.

”Antaa tulla lisää”

Toisessa erässä Nuorten Leijonien isot pyssyt vihdoin puhuivat. Kemell laukoi 2–1-johdon, jota Kapanen ja Nyman kasvattivat.

– Maali maistui tosi hyvälle. Maaleja on aina kiva tehdä. Nyt sain senkin alta pois. Antaa tulla lisää, Kapanen paalutti.

Kemell aloitti Sveitsi-ottelun 13. hyökkääjänä ja oli jäällä jatkoaikatakaiskunkin aikana, mutta Slovakiaa vastaan hän merkkautti maalinsa lisäksi syöttöpisteen Kapasen täysosumaan. Ketjussa pelasi myös Ville Koivunen (0+1).

– Hyvä peli meiltä. Kemell on ”sniperina”. Itse yritän pelata all around -peliä ja puolustaa, kun ketjussa on kaksi aika hyökkäävää pelaajaa, Kapanen ruoti yhteispeliä.

Päätöserässä Repcik säikäytti 2–4-kavennuksella ylivoimalla, mutta Lambert sinetöi nopeasti voiton 5–2-maalillaan. Takaiskun nopea kuittaaminen kertoi sekin nuorten Leijonien ryhtiliikkeestä.

– Otimme isoja askeleita oikeaan suuntaan. Pelissä oli paljon hetkiä, joissa pelasimme, kuten halusimme. Tulos kertoo siitä. Olemme tyytyväisiä siitä suunnasta, mihin olemme menossa, päävalmentaja Tomi Lämsä kiteytti.

– Pelin rytmittäminen onnistui paremmin kuin edellisessä ottelussa, pystyimme pitämään hyökkäysjännettä yllä ja luomaan pidempiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä. Tärkeät isot pelaajat saivat hyviä onnistumisia. Se oli myös tärkeä asia.

Suomi kohtaa seuraavaksi Latvian Kanadan Monctonissa ja Halifaxissa pelattavissa MM-kilpailuissa. Ottelu pelataan torstaina.

Petteri Ikonen