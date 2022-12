Nyt kysytään lukijoiden mielipidettä – mitä ajattelet Salon Sokoksen korttelin kehittämissuunnitelmasta?

Salon Seudun Sanomat kertoi perjantaina verkkosivuillaan visioista, joka laittaisi Salon ydinkeskustassa sijaitsevan Sokoksen korttelin tyystin uuteen uskoon.

Sokoksen korttelista aiotaan purkaa lähivuosina pois kaikki nykyiset rakennukset Plazan laajennusosaa lukuun ottamatta. Tilalle on tarkoitus rakentaa vaiheittain uusia asuinkerrostaloja, joiden alimmissa kerroksissa olisi liiketilaa ja toimistoja.

Idean takana ovat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Lounaismaa ja LähiTapiola Etelä, jotka omistavat Turuntien, Asemakadun, Vilhonkadun ja Annankadun väliin jäävän keskustakorttelin kiinteistöt. Omistajat ovat yhtä mieltä siitä, että korttelin vanhat rakennukset alkavat olla elinkaarensa päässä ja ne on lähitulevaisuudessa uusittava.

Salon keskustan osayleiskaavan mukaan kortteliin on mahdollista sijoittaa viisikerroksisia taloja. Alueen asemakaavaa on tarkoitus muuttaa, ja samalla tutkitaan tehokkuuden lisäämistä ja korkeampaa rakentamista. Nykyisen työväentalon paikalle Annankadun ja Vilhonkadun kulmaan on visioitu kymmenkerroksista asuintornia, jonka huippu yltäisi Mariankadun viljasiilojen tasalle.

Kiinteistöjen omistajat ovat käynnistäneet yhdessä selvitystyön, jonka tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen idea ja korttelisuunnitelma. Tavoitteena on, että purkutyöt ja rakentaminen päästäisiin aloittamaan 3–5 vuoden päästä.

Uudisrakentamisella pyritää lisäämään Salon keskustan houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta. Mutta mitä mieltä sinä olet suunnitelmista? Kerro mielipiteesi oheisessa kyselyssä.

Jos kysely ei toimi, pääset siihen tästä.