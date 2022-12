Oliver Kapanen nimettiin Nuorten Leijonien kapteeniksi MM-Kanadassa

Hyökkääjä Oliver Kapanen toimii Suomen joukkueen kapteenina tapaninpäivänä Kanadassa alkavassa alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekon MM-turnauksessa. Suomi kohtaa avausottelussaan Monctonissa Sveitsin.

Varakapteeneiksi Nuorissa Leijonissa on nimetty puolustaja Aleksi Heimosalmi ja hyökkääjä Ville Koivunen.

KalPaa edustava 19-vuotias, NHL:n Montreal Canadiensin varaama Kapanen on pelannut myös alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Myös hänen serkkunsa Konsta Kapanen kiekkoilee Kanadassa nuorten MM-turnauksessa.

Oliver Kapanen on päässyt pelaamaan säännöllisesti Liigaa ja napsinut 32 ottelussa 7+7=14 pistettä.

Suomen ja Sveitsin ohella Kanadassa nuorten MM-kisojen B-alkulohkossa pelaavat Yhdysvallat, Slovakia ja Latvia. Koronapandemian takia viime elokuulle siirtyneessä MM-turnauksessa maailmanmestaruuden voitti Kanada kukistettuaan Edmontonissa loppuottelussa jatkoajalla Suomen.

”Vahva ja sitoutunut joukkue”

Suomi kuuluu nykyisin joka kerta alle 20-vuotiaiden miesten MM-jääkiekon mitalisuosikkeihin ja on vuodenvaihteessa 1976–77 alkaneen kisahistorian kolmanneksi menestynein maa Kanadan ja Venäjän jälkeen, kun Venäjän lukuun on laskettu Neuvostoliiton ja Itsenäisten valtioiden yhteisön mitalit.

Tapaninpäivänä alkavissa MM-kilpailuissa Suomi tavoittelee kultaista huipennusta nousujohteiselle neljän kauden jaksolleen. Raimo Helminen luotsasi nuoret Leijonat neljänneksi 2020, Antti Pennanen kolmanneksi 2021 ja toiseksi 2022. Nyt Suomi yrittää kiivetä viimeisen askeleen Tomi Lämsän johdolla ja saavuttaa kuudennen alle 20-vuotiaiden MM-kultansa.

Suomi ei ole taaskaan ykkössuosikki, mutta kuten tällä vuosituhannella maailmanmestaruudet tuottaneissa kisoissa 2014, 2016 ja 2019 nuoret Leijonat todisti, sinnikäs ja laadukas joukkue pärjää.

– Ennen kaikkea vahvuutemme on joukkue. Ja se, että pelaajia on pyritty roolittamaan vahvasti. Uskon, että se on yksi ase, jolla pystymme pärjäämään. Tämä on vahva ja sitoutunut joukkue, päävalmentaja Lämsä paalutti ennen joukkueen matkustamista rapakon taakse.

Mestaruus- ja mitalistijoukkueista yksi tai useampi tähtipelaaja on tuikkinut muita kirkkaammin, mutta menestymiseen tarvitaan myös syvyyttä.

Vuoden 2014 joukkueessa olivat maalirohmu Saku Mäenalanen, pelintekijä Teuvo Teräväinen ja mestaruusmaalin tehnyt runkopuolustaja Rasmus Ristolainen. Kaksi vuotta myöhemmin Helsingissä Kasperi Kapanen ratkaisi MM-kullan, mutta Sebastian Ahon, Jesse Puljujärven ja Patrik Laineen ketju varasti suurimman huomion. Tämän hetken paras suomalaiskiekkoilija Mikko Rantanen oli joukkueen kapteeni.

Vuonna 2019 Kaapo Kakko tahditti nuoret Leijonat maailmanmestariksi ja pohjusti seuraavalle kesälle kakkosvarausta NHL:ään, mutta Aleksi Heponiemi ja Aarne Talvitie tekivät enemmän pisteitä.

”Kanada on ilkeä ja kova joukkue”

Lämsällä on hyppysissään joukkue, jossa on kaksi tähteä yli muiden: ykköskierroksen varaukset Joakim Kemell ja Brad Lambert. Muuten joukkue on tasalaatuinen.

JYPin maaliahneella hyökkääjällä Kemellillä ei ole erityistä suosikkivastustajaa.

– Kanada on kotonaan kova. Kanada on ilkeä ja kova joukkue.

MM-kilpailuja edeltäneissä harjoitusotteluissa Yhdysvallat voitti Suomen 5–2 ja Kanada 5–3, joten suurimmat suosikit antoivat varoituksen osaamisestaan. Suomi kohtaa alkusarjassa maanantaina Sveitsin, tiistaina Slovakian, torstaina Latvian ja myöhään lauantaina Logan Cooleyn tähdittämän Yhdysvallat. Toisesta lohkosta pudotuspeleihin pyrkivät Kanadan lisäksi Itävalta, Ruotsi, Saksa ja Tshekki.

Kemell on vasta 18-vuotias, mutta hän on jo hopeamitalisti edellisistä MM-kilpailuista. Alle 18-vuotiaista hänellä on MM-pronssia.

Miten mitali kirkastuu?

– Jokainen antaa kaikkensa, kun sitä tarvitaan. Pelataan omilla vahvuuksilla, hän jätti nimilistojen tuijottelut muiden huoleksi.

Petteri Ikonen