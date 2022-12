Pääministeri Marin sähkötuista: Hallitusviisikko on käsitellyt kolmea pohjaesitystä – eduskuntapuolueet kokoontuvat iltapäivällä neuvottelemaan toimista, joilla sähkönhinnoista kärsiviä voitaisiin auttaa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitusviisikko on tänään käsitellyt kolmea pohjaesitystä, joilla on tarkoitus tukea korkeista sähkönhinnoista kärsiviä suomalaisia. Kyse on hänen mukaansa mittavasta, kalliista kokonaisuudesta.

Hän kertoi toimittajille eduskunnassa, että kustannuksia pystytään kattamaan esimerkiksi windfall-verosta myöhemmin tulevilla tuotoilla. Hänestä kehys- tai budjettitekniikka ei saa estää hallitusta toimimasta juuri nyt, kun kotitalouksien hätä on suuri.

Eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet neuvottelemaan sähkötuista.

Lintilä sähkötukipaketista: Pohjaesitys on valmis

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan pohjaesitys sähkönhinnoista kärsivien kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi on valmis. Keskeiset ministerit kokoontuivat Lintilän johdolla aamulla kello 8 neuvottelemaan parhaasta kokonaisuudesta.

Onko yhä useampi malli pöydällä?

– Kyllä se on tiivistynyt, ja marssijärjestys on aika selvä. Pohjaesitys on, Lintilä totesi STT:lle eduskunnassa.

Vaihtoehtoisina tukimalleina ovat olleet esillä ainakin sähkön hintakatto, takuuhinta tai nykyisten tukikeinojen laajentaminen. Syksyllä hallitus päätti jo sähkön arvonlisäveron alentamisesta 10 prosenttiin, kotitalousvähennyksestä sähkölaskuille ja Kelasta haettavasta pienten kotitalouksien sähkötuesta.

Hallituksen sisällä asiasta käytiin neuvotteluja viikonlopun aikana. Hallituspuolueet olivat kuitenkin hyvin vaitonaisia neuvottelujen tuloksista. Lintilä ei vieläkään avannut kokonaisuuden sisältöä aamupäivällä STT:lle.

Lintilä on todennut aiemmin, että suomalaisten sähkölaskuista on saatava kohtuullisempia. Uusien sähkötukien kohdentaminen kaikkein heikoimmassa asemassa oleville on kuitenkin vaikea toteuttaa.

Päätöksiä jo ennen joulua

Keskustelu sähkön hintakatosta virisi viime keskiviikkona pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän esityksen myötä. Puolue ehdotti hintakaton asettamista alle 20 senttiin kilowattitunnilta.

Lintilä on nähnyt hintakaton ongelmalliseksi, sillä toimenpide olisi kallis ja se voisi aiheuttaa sähkövajetta. Hintakatto tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttaja saa sähköä tiettyyn takuuhintaan.

Takuuhintamallissa sähköyhtiöt tekisivät sopimuksia tiettyyn sovittuun hintaan, jolloin nyt kallista sähköä ostavat voisivat saada edullisemman sopimuksen.

Keskustelussa on myös heitelty ilmoille eri maiden käytäntöjä sähkön hinnan hillitsemiseen: on puhuttu esimerkiksi Norjan mallista tai Hollannin mallista.

Viime viikolla Lintilä sanoi tavoitteena olevan, että päätökset uuden sähkötuen mallista tehtäisiin ennen joulua eli tämän viikon aikana.

Oppositiopuolueet kritisoivat etukäteen

Oppositiopuolueet kritisoivat STT:n haastattelussa eilen hallitusta yhtäältä päätöksenteon hätäisyydestä ja toisaalta hidastelusta toimien täytäntöönpanossa. Maanantain eduskuntapuolueiden kokouksen varsinainen tarkoitus vaikutti olevan puolueiden johdolle epäselvä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen totesi, että Suomen on vaikea yksipuolisesti asettaa hintakattoa ja toisaalta se johtaisi varsin todennäköisesti ajoittain sähköpulaan. Takuuhintamalli, jossa sähköyhtiöt velvoitettaisiin tekemään sopimuksia tietyllä hinnalla, kuulostaa Laukkasen mielestä hintakattoa järkevämmältä mutta kalliilta.

Saila Kiuttu