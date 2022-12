Pääministeri Marin sähkötuista: Hallitusviisikko on käsitellyt kolmea pohjaesitystä – STT:n tiedot: Esillä takautuva kertakorvaus, maksuaikojen pidentäminen ja hintakattomallin valmistelu

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitusviisikko on tänään käsitellyt kolmea pohjaesitystä, joilla on tarkoitus tukea korkeista sähkönhinnoista kärsiviä suomalaisia. Kyse on hänen mukaansa mittavasta, kalliista kokonaisuudesta.

STT:n tietojen mukaan esillä ovat olleet takautuva hintakatto kertakorvauksena ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentäminen. Pidemmän aikavälin ratkaisuna aloitetaan valmistelu varsinaisesta takuuhinta- tai hintakattomallista mahdollisimman pian. Siinä sovellettaisiin aineksia Norjan ja Hollannin malleista. Myös muulla medialla on ollut vastaavia tietoja.

Takautuvassa hintakatossa käytettäisiin näillä näkymin marraskuun ja joulukuun tietoja ja kertakorvaus tulisi alkuvuodesta. Toisesta hallituslähteestä tosin sanotaan, että tavoitteena olisi auttaa kaikkien kylmien talvikuukausien ei vain marras- ja joulukuun yli. Kertakorvauksessa katsotaan olevan hyvää sen, että koska se tulee takautuvasti, se edelleen kannustaa säästämään sähköä.

Lisäksi se tulisi nopeasti käyttöön ja näkyisi suoraan laskulla. Kertakorvaus toteutettaisiin sähköyhtiöiden kautta, eikä sitä tarvitsisi itse kotitalouksien hakea.

Kustannukset kaikille uusille toimille tarkentuvat, kun valmistelu etenee, mutta ne ovat miljardiluokkaa.

Marin kertoi toimittajille eduskunnassa, että kustannuksia pystytään kattamaan esimerkiksi windfall-verosta myöhemmin tulevilla tuotoilla. Kyseessä on eräänlainen lisävero sähköyhtiöiden ylivoitoille. Lisäksi Fingridiin on tulossa enemmän niin sanottuja pullonkaulamaksuja, joita myös voidaan hyödyntää.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo vahvisti toimittajille eduskunnassa kesken kokouksen, että esillä olivat mahdollisuus kertatukeen ja niin sanottu Norjan malli. Eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet neuvottelemaan sähkötuista.

– Tässä on aika paljon auki vielä kysymyksiä, Saramo sanoi.

Rahaa Fingridin pullonkauloista

Marin sanoi kokoukseen mennessään, että kehys- tai budjettitekniikka ei saa estää hallitusta toimimasta juuri nyt, kun kotitalouksien hätä on suuri.

Marin muistutti, että hallitus päätti jo syksyn budjettiriihessä toimista, mutta on nyt arvioinut, että ne eivät välttämättä riitä. Hallitus päätti tuolloin sähkön arvonlisäveron alentamisesta 10 prosenttiin, joka astui voimaan joulukuun alussa. Lisäksi päätettiin kotitalousvähennyksestä sähkölaskuille ja Kelasta haettavasta pienten kotitalouksien sähkötuesta.

– Olemme halunneet ajatella, että nämä riittäisivät.

Marinin mukaan jatkotoimia joudutaan kuitenkin tekemään esimerkiksi siksi, että Olkiluoto 3 ei ole käynnistynyt eikä tuota verkkoon sähköä sillä tavalla kuin odotettiin, ja koska muualla Euroopassa myös on mittavasti tehty erilaisia tukitoimia.

Jo päätettyjenkin toimien hintalappu on lähes miljardi, mutta se on menokehyksen sisällä.

Vasemmistoliittokin kritisoi hidastelua

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson huomautti puolueen tuoneen keväästä ja kesästä lähtien esille Norjan mallia. Se on suoraan sähkölaskuun vietävä tukimuoto, jossa taataan tietty määrä kohtuuhintaista sähköä kuluttajille. Jo silloin puhuttiin hänen mukaansa myös siitä, että rahoitusta tähän olisi mahdollista saada windfall-veron kautta.

– Joten jos nyt jonkun ajan päästä ollaan siinä tilanteessa Suomessa, että juuri tämä on se malli, joka toteutetaan, me olemme totta kai vasemmistoliitossa tyytyväisiä. Näitä elementtejä tässä on pöydällä.

Haasteena on Anderssonin mukaan toimeenpanon aikataulu. Yksi asia, mitä yhteisesti pitää tänään käsitellä onkin hänen mukaansa se, missä ajassa on mahdollista saada mitäkin toimia käyttöön.

Saramo yhtyi opposition kritiikkiin hallituksen hidastelusta asiassa. Hänkin huomautti, että vasemmistoliitto esitti malleja jo kesällä. Hän viittasi elinkeinoministeriöön.

– Silloin sanottiin, että täksi talveksi ei enää voi ehtiä tehdä sellaisia ratkaisuja, kuten tämä Norjan-malli, jota olemme esittäneet. Nyt toivottavasti se on mahdollista.

Hän moittii myös valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) siitä, että kun vasemmistoliitto vaati windfall-veroa, ministeri sanoi, ettei sitä ehditä täksi talveksi toteuttaa.

– Nyt sitten pikaversio tuli, kun EU siihen ohjasi.

Hänen mielestään energiakriisin hoidosta ei voi hallitukselle antaa pisteitä, vaikka monta muuta kriisiä on hyvin hoidettukin.

Lintilä sähkötukipaketista: Pohjaesitys on valmis

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan pohjaesitys sähkönhinnoista kärsivien kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi on valmis. Keskeiset ministerit kokoontuivat Lintilän johdolla aamulla kello 8 neuvottelemaan parhaasta kokonaisuudesta.

Onko yhä useampi malli pöydällä?

– Kyllä se on tiivistynyt, ja marssijärjestys on aika selvä. Pohjaesitys on, Lintilä totesi STT:lle eduskunnassa.

Vaihtoehtoisina tukimalleina ovat olleet esillä ainakin sähkön hintakatto, takuuhinta tai nykyisten tukikeinojen laajentaminen. Syksyllä hallitus päätti jo sähkön arvonlisäveron alentamisesta 10 prosenttiin, kotitalousvähennyksestä sähkölaskuille ja Kelasta haettavasta pienten kotitalouksien sähkötuesta.

Hallituksen sisällä asiasta käytiin neuvotteluja viikonlopun aikana. Hallituspuolueet olivat kuitenkin hyvin vaitonaisia neuvottelujen tuloksista. Lintilä ei vieläkään avannut kokonaisuuden sisältöä aamupäivällä STT:lle.

Lintilä on todennut aiemmin, että suomalaisten sähkölaskuista on saatava kohtuullisempia. Uusien sähkötukien kohdentaminen kaikkein heikoimmassa asemassa oleville on kuitenkin vaikea toteuttaa.

Päätöksiä jo ennen joulua

Keskustelu sähkön hintakatosta virisi viime keskiviikkona pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän esityksen myötä. Puolue ehdotti hintakaton asettamista alle 20 senttiin kilowattitunnilta.

Lintilä on nähnyt hintakaton ongelmalliseksi, sillä toimenpide olisi kallis ja se voisi aiheuttaa sähkövajetta. Hintakatto tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttaja saa sähköä tiettyyn takuuhintaan.

Takuuhintamallissa sähköyhtiöt tekisivät sopimuksia tiettyyn sovittuun hintaan, jolloin nyt kallista sähköä ostavat voisivat saada edullisemman sopimuksen.

Keskustelussa on myös heitelty ilmoille eri maiden käytäntöjä sähkön hinnan hillitsemiseen: on puhuttu esimerkiksi Norjan mallista tai Hollannin mallista.

Viime viikolla Lintilä sanoi tavoitteena olevan, että päätökset uuden sähkötuen mallista tehtäisiin ennen joulua eli tämän viikon aikana.

Oppositiopuolueet kritisoivat etukäteen

Oppositiopuolueet kritisoivat STT:n haastattelussa eilen hallitusta yhtäältä päätöksenteon hätäisyydestä ja toisaalta hidastelusta toimien täytäntöönpanossa. Maanantain eduskuntapuolueiden kokouksen varsinainen tarkoitus vaikutti olevan puolueiden johdolle epäselvä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen totesi, että Suomen on vaikea yksipuolisesti asettaa hintakattoa ja toisaalta se johtaisi varsin todennäköisesti ajoittain sähköpulaan. Takuuhintamalli, jossa sähköyhtiöt velvoitettaisiin tekemään sopimuksia tietyllä hinnalla, kuulostaa Laukkasen mielestä hintakattoa järkevämmältä mutta kalliilta.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula