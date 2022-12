Päävalmentaja Scaloni: Messi itse voi päättää tulevaisuutensa maajoukkueessa – ”Hän on meille niin valtavan merkittävä pelaaja”

Jalkapallon miesten maailmanmestaruuden Qatarissa voittaneen Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni sanoo, että vain Lionel Messi itse voi päättää siitä, pelaako hän seuraavissa MM-kisoissa vuonna 2026.

– Jos hän haluaa jatkaa pelaamista, hän on kanssamme. Hänellä on enemmän kuin oikeus päättää siitä, haluaako hän jatkaa Argentiinalle pelaamista vaiko ei, tai mitä hän haluaa uraltaan, Scaloni sanoi voiton jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Hän on meille niin valtavan merkittävä pelaaja. On ollut suuri ilo valmentaa häntä ja hänen joukkuetovereitaan, valmentaja lisäsi.

35-vuotiaan Messin MM-uran odotettiin päättyvän sunnuntaina pelattuun finaaliotteluun, mutta voiton jälkeen Messi kertoi pyörtäneensä päätöksen maajoukkueen jättämisestä. Messi kertoi muuttaneensa mieltään juuri maailmanmestaruuden takia.

– Maailmanmestarina haluan kokea maajoukkueessa vielä muutaman ottelun, Messi kertoi Argentiinan televisiolle Qatarin kohukisojen vaiherikkaan MM-finaalin jälkeen.

”Pelaan viimeisiä vuosiani”

Messi, 35, teki loppuottelussa Argentiinalle kaksi maalia. Hän teki 1–0-osuman pilkulta ja 3–2-johtomaalin maalinedustalta. Lisäksi hän oli järjestelemässä Angel di Marian 2–0-johtomaaliin päättynyttä hyökkäystä.

Toisaalta Messille sattui ottelussa myös yksi takaiskuun johtanut pallonmenetys.

Argentiinan ja Ranskan MM-finaali päättyi jatkoajan jälkeen tasalukemiin 3–3. Argentiina ratkaisi mestaruuden lopulta rangaistuspotkukilpailussa osumin 4–2, ja Messi oli yksi joukkueen onnistujista.

Messi arvioi mestaruuden tuoreeltaan uransa kohokohdaksi.

– On selvää, että halusin viimeistellä urani tällä tavalla, enkä voisi toivoa enempää, Messi totesi.

– Pelaan viimeisiä vuosiani ja urani on lähestymässä loppua, eikä enempää juuri ole saavutettavissa.

”Messi jatkoi Maradonan huipputasoa 15 vuoden ajan”

Maailmanmestaruutta Qatarissa pidettiin viimeisenä symbolisena virstanpylväänä, joka nosti Messin kaikkien aikojen parhaaksi jalkapalloilijaksi maanmiehensä Diego Maradonan edelle. Maailmanmestaruustitteli oli ainoa Maradonan meriitti, joka Messiltä puuttui.

Objektiivisin mittarein kysymys parhaasta palloilijasta oli kuitenkin ratkaistu jo kauan ennen Qatarin kisoja, totesi Yahoo Newsin kirjoittaja Henry Bushnell ennen finaaliottelua julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Kaikissa muissa kategorioissa (paitsi MM-menestyksessä) vertailu on lähes absurdi. Messillä voi olla uransa päätteeksi kolme kertaa niin paljon maaleja ja neljä kertaa niin paljon pokaaleja (kuin Maradonalla). Osa eroista on ajan ja tilaisuuksien tuotetta, mutta Messi on toistanut Maradonan lyhytkestoisen huipun ja jatkoi sitä 15 hämmästyttävän vuoden ajan. Hänellä ei ole vertaistaan, Bushnell sanoi.

Bushnellin mukaan iänikuisessa Messi vastaan Maradona -väittelyssä on tosiasiassa kyse siitä, että Espanjassa varttunut ja keskiluokkaisesta taustasta lähtenyt, ulosanniltaan jäyhä Messi ei voinut valloittaa argentiinalaisten sydämestä samaa paikkaa kuin slummissa kasvanut ja karhean karismaattinen Maradona, joka oli oikeassa paikassa historiallisesti oikeaan aikaan.

Maradonan myytti nojaa historiaan

Maradonan tekemä ”vuosisadan maali” vuonna 1986 kaatoi MM-puolivälierissä Englannin, jolle Argentiina oli vuosia aiemmin hävinnyt Falklandin sodan. Samoissa kisoissa Maradona johti Argentiinan toiseen maailmanmestaruusvoittoonsa.

– Maailmanmestaruus (Qatarissa) sinetöisi Messin kaikkien aikojen suurimmaksi. Mutta joillekin se ei siltikään nosta häntä Maradonan tasolle. Mikään ei voisi, Bushnell sanoi ennen finaalia.

Tiedotustilaisuudessa päävalmentaja Scalonilta kysyttiin, minkä viestin hän lähettäisi kaksi vuotta sitten kuolleelle Maradonalle.

– Muistutatte minua nyt siitä, että hän ei ole enää keskuudessamme. Jos hän olisi täällä, hän olisi ollut varmasti ensimmäisenä kentällä juhlimassa, Scaloni sanoi.