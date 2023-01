Parin sadan padat loppuivat ensimmäisinä – Veikon Koneessa suurimmat padat myytiin heti tiistaina loppuun, ja sitten tilattiin lisää

Uudenvuoden ilotulitteiden kauppa käy kuumimmillaan juuri ennen h-hetkeä. Myynti alkoi tiistaina, ja kovinta kaupankäyntiä odotettiin perjantaiksi ja lauantaiksi.

– Valtakunnallisesti ilotulitteita on myyty enemmän kuin viime vuonna. Alkuviikko on aina hiljaisempi. Ensin tulevat 18-vuotiaat ja vähän sitä vanhemmat asiakkaat sekä isovanhemmat ja vanhemmat pikkupoikien kanssa. Loppuviikosta myydään enemmän isompia patoja, kun aikuiset lähtevät ostamaan ilotulitteita kekkereihinsä, kuvailee Salon Veikon Koneen kauppias Anssi Vainio.

Pientä piristettä juhlaan saa hankittua jo parillakympillä. Niin teki muun muassa Eero Nikola, joka osti perjantaina ensimmäistä kertaa ilotulitteita. Hän valitsi edullisia klassikkoja eli Roomalaisia ja Thundereita.

– Vanhemmat ovat ostaneet yleensä ilotulitteita uudeksivuodeksi, ja nyt ostin ekaa kertaa niitä itse. Täytyy pitää vähän hauskaa, totesi Saloon tänä vuonna muuttanut Nikola.

Kaikkein kalliimmillakin ilotulitteilla on ostajansa. Veikon Koneessa myydään Suomen Ilotulitus Oy:n ilotulitteita, ja kallein tuote on 249 euron pata. Se ampuu 200 laukausta, ja nähtävää riittää peräti kahdeksi minuutiksi.

– Ne myytiin ensimmäisinä loppuun, heti tiistaina. Tilasimme sitten lisää, Vainio kertoo.

– Perheen nuorison iloksi ostetaan ilotulitteita usein muutamalla kympillä. Aikuiset laittavat näyttäviin patoihin helposti toista sataa euroa, hän jatkaa.

Ilotulitteiden käytössä on tapahtunut muutosta. Vainio toteaa, että perinteiset keppiraketit eivät enää niinkään kiinnosta, vaan suosituimpia ovat helppokäyttöiset padat.

– Ihmiset satsaavat yhteen isompaan pataan. Ja kyllähän sellaisella saa helposti oikean pienen ilotulitusnäytöksen.

– Jos ei vietä uuttavuotta yksin, suosittelen ostamaan sellaisen porukassa, hän vinkkaa.

Vainio uskoo, että näyttävimmät padat tullaan myymään vielä loppuun koko kaupungista.

– Yksi syy siihen on, että niitä ei ole kappalemääräisesti niin paljon kuin edullisempia tuotteita, hän toteaa.

Salolaisen salibandyseura HuKun väki myy Suomen Ilotulitus Oy:n ilotulitteita Salon K-Citymarketin tiloissa. Myynnillä he saavat tuettua seuran toimintaa.

Perjantaina myyntivuorossa ollut Kaisa Suominen kertoo, että kauppa lähti vilkkaasti käyntiin heti tiistaina.

– Suurinta myynti on kuitenkin aattona ja aatonaattona. Me jatkamme myyntiä aattona iltakuuteen asti, hän kertoo.

Suomisen mukaan kysyntää on niin pienillä paukuilla kuin suurilla padoillakin. Hän on huomannut, että ihmiset harkitsevat nyt entistä tarkemmin, mitä ostavat.

– Takana on monella tavalla vaikea vuosi. Ehkä kotiin halutaan nyt jotain pientä juhlavaa ja mietitään, että se on omaan budjettiin sopivaa. Vaihtoehtoja on kuitenkin monenlaisia. Tähtisadetikuista ja ulkotulista lähtien, hän muistuttaa.

Ilotulitteiden käyttäjän säännöt