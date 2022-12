Perinteinen vähävaraisille lahjoituksia keräävä Joulupata-hyväntekeväisyyskampanja palasi kaduille viime torstaina. Salossa keräystä järjestelee nyt ensimmäistä kertaa Salon paikallisosaston uusi johtajapariskunta Enni ja Robert Becker. Enni Becker kertoo tämän joulun keräyksen alkaneen hyvin.

– Ihmisiä on tullut lahjoittamaan, ja meillä on innokkaat patavahdit, jotka ovat hienosti hoitaneet ensimmäiset päivät, hän sanoo.

Kristillinen avustusjärjestö Pelastusarmeija on järjestänyt Joulupata-keräyksiä Suomessa vuodesta 1906 asti.

Salossa Pelastusarmeijalla on rahalahjoituksia vastaanottavia patoja kauppakeskus Plazan sisäänkäynnin edessä sekä Citymarketissa. Plazan joulupata on auki arkisin ja lauantaisin kello 10­–16. Citymarketin pata on auki kaupan aukioloaikoina. Keräys on käynnissä 23. joulukuuta saakka.

Alati kohoava energianhinta ja muu kustannusten nousu tekevät tästä joulusta monelle taloudellisesti tiukimman pitkään aikaan. Pelastusarmeijan kadetti Enni Becker toivoo, että niillä joilla on mahdollisuus auttaa, tekisivät niin.

– Enemmän ja enemmän on henkilöitä, jotka tarvitsevat apua, ja se tarkoittaa tietysti, että pitäisi olla enemmän ja enemmän sitä, mitä antaa, perustelee Enni Becker.

Ensimmäisten päivien perusteella Salon Pelastusarmeija ei osaa vielä kommentoida, onko maailmantilanne kasvattanut lahjoittamisintoa.

– Uskon, että ihmisillä on hyvä tahto auttaa, Enni Becker pohtii.

Kerätyt varat menevät paikallisten vähävarasten auttamiseen – perheille, yksinasuville ja kaikille, jotka apua tarvitsevat. Ensimmäistä kertaa Pelastusarmeijalta apua hakevia on ollut tänä vuonna enemmän kuin aikaisemmin.

Enni Becker kertoo, että jaettu apu on käytännössä ruokatukea tai rahallisia ostokortteja, mutta myös esimerkiksi vaatteita ja villasukkia.

Kauppakeskus Plazan kulmalla päivystävä Martti Wahlroos toivoo, että lahjoittajia tulisi piipahtamaan padalla vielä enemmän.

– Ongelma nykyisin tietysti on, ettei ihmisillä ole niin paljoa käteistä rahaa käytössä, ajattelee Wahlroos.

Wahlroos on toiminut patavahtina jo useita vuosia, ja tänäkin vuonna hän on vahdissa tunnin verran joka päivä jouluun saakka. Wahlroos kertoo, että kohtaamiset lahjoittajien kanssa ovat olleet miellyttäviä.

– Eläkeläisenä on hyvä seisoskella tässä. Tuntuu kuitenkin siltä, että joitain vuosia sitten ihmiset tulivat enemmän juttelemaan, Wahlroos muistelee.

Plazan padalle pistäytynyt Maarit Seitto kertoo lahjoittavansa Joulupata-keräykseen joka vuosi. Hän avustaa aktiivisesti myös esimerkiksi erilaisissa televisiokeräyksissä.

– Minusta on ihanaa antaa tarvitsijoille pieniä roposia, jotta heilläkin voisi olla joulu, miettii Seitto.

– Kaikki lähtee pienistä lahjoituksista. Lahjoittamisesta tulee hyvä mieli itsellekin, hän sanoo.

Ennen Saloon saapumista Enni Becker oli töissä Vaasan pelastusarmeijassa ja hänen puolisonsa Robert Helsingin pelastusarmeijassa. Kesäkuun alussa tehtävässään aloittaneet Beckerit ovat ehtineet tutustua uuteen kotikaupunkiinsa nyt puolen vuoden ajan.

– Olemme kotiutuneet todella hyvin. Salo on mukava pienempi kaupunki verrattuna siihen, mistä molemmat olemme kotoisin, Enni Becker pohtii.

Enni Becker kiittelee lahjoittajia ja aikaansa antavia vapaaehtoisia. Joulupatakeräyksen järjestäminen suuri on työ, ja sen suunnittelu aloitettiin jo aikaisin syksyllä. Joulu on Pelastusarmeijalle kiireisin vuodenaika, mutta samalla myös antoisin.

– Tässä saa kohdata niin paljon erilaisia ihmisiä juuri patojen ja autettavien ihmisten kautta, Enni Becker tuumaa.