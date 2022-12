Jääkiekon miesten Liigan syyskausi sisälsi monenlaista draamaa ja jättää paljon auki kevätkaudelle. Aiemmilla kausilla hyvään suoritukseen riittänyt taso on nyt enää keskinkertaista.

Kenties kiihkein taistelu käydään viimeisistä pudotuspelipaikoista. 14:ntenä olevan KooKoon ja kahdeksantena olevan Jukurien ero on vain seitsemän pistettä.

Seuraavassa joukkueiden arvosanat tähänastisesta kaudesta.

Pelicans: 10

Suurin yllättäjä tulee Lahdesta. Pelicansin nuorten, kuten Vilenin (Elias ja Topias) ja Jämsenin (Aatu ja Eetu) veljesten, läpimurrot olivat syksyn ilmiöitä. Niiden lisäksi Liigan paras maalivahtikaksikko ja pelaamisen yhtenäisyys ovat saaneet Pelicansin pitämään kaksin käsin kiinni kärkisijoista.

Mitä tahansa voi vielä tapahtua, mutta häntäpäähän tuomittu Tommi Niemelän valmentama ryhmä onnistui nyt jo toistamiseen yllättämään puun takaa.

Lukko: 10

Ponnettoman viime kauden jälkeen Marko Virtanen kunnosti Lukon takaisin runkosarjan ensimmäiseksi ja suurimpien mestarisuosikkien kerhoon. Pelaamisesta on vaikea löytää yhtään heikkoa lenkkiä. Pistepörssiä johtanut Anrei Hakulinen loukkaantui Karjala-turnauksessa, mikä pakotti Lukon uusiutumaan. Usein vastoinkäymisten selättäminen vahvistaa entisestään.

Tappara: 9

Tapparan kohdalla syksyn yskähtely tarkoittaa kevään menestystä. Kirvesrinnat ovat kiivenneet tasaisesti kärkisijoille. Voittamaan rutinoitunutta joukkuetta tulee olemaan todella haastavaa kaataa neljää kertaa pudotuspelisarjan aikana.

Tapparan iskukyvystä kertoo CHL:ssä sijoittuminen vähintään neljän parhaan joukkoon. Ensi vuonna seura taistelee jälleen Euroopan herruudesta.

Ilves: 9

Ilveksen syksystä ei tapahtumia puuttunut. Seura antoi ensin sarjakärjessä kohupotkut päävalmentaja Jouko Myrrälle. Tilalle tullut Antti Pennanen nosti lyhyen tappiokierteen jälkeen Ilveksen takaisin kärjen tuntumaan.

Nyt Ilveksellä on kaikki ainekset mestarijoukkueeksi. Jokaiselta osa-alueelta löytyy sarjan kärkipelaajia, ja Pennanen tunnetaan niin taktisena guruna kuin psykologisena johtajanakin.

KalPa: 9

Vauhdikasta, raikasta ja luistelevaa jääkiekkoa pelaava KalPa kutitteli alkukaudesta jopa kärjen tuntumassa. Marras-joulukuussa on tapahtunut vääjäämätön, kun viimeiseen 12 peliin KalPa on tienannut vain kahdeksan pistettä, joten joulutauko tulee tarpeeseen. Joka tapauksessa maltillisella budjetilla operoiva ja ilman odotuksia kauteen lähtenyt KalPa lukeutuu syksyn onnistujiin.

Jukurit: 9

Viime kauden sensaatiojoukkueen syksy ei odotetusti ollut glamouria. Sarjasijoitus ei kuitenkaan kerro koko totuutta.

Kun viime kaudella Jukurit käänsi maaliodottamassa hävityt yhden maalin pelit voitoiksi, nyt Jukurit hävisi useita maaliodottamassa voitettuja pelejä (eli varianssi kääntyi). Jukurit ansioitui CHL:ssä kahdeksan parhaan joukkoon, mikä toi kapealle joukkueelle epäinhimillisen ottelutahdin.

Olli Jokisen Jukurit taistelee vielä kiivaasti pääsystä kuuden parhaan joukkoon ja nostanee varmimmin tasoaan kevätkaudella.

TPS: 8

Ailahtelevien peliesitysten perusteella on käsittämätöntä, miten TPS on tasaisessa sarjassa tukevasti kiinni viidennessä sijassa. TPS on viimeistellyt neljänneksi vähiten maaleja, ylivoima on toiseksi huonointa ja paras pistemies Aarne Intonen (5+8=13) Liigan pistepörssissä vasta sijalla 75.

Palloseura raapi silti Jussi Ahokkaan puolustavalla pelitavalla tarpeeksi voittoja. On muistettava, että TPS tuskaili viime syksynä yhtä lailla tehottomuuden kanssa, mutta kevätkaudella teki eniten maaleja koko sarjassa ja taisteli itsensä lopulta finaaliin saakka. Nyt vaatimustaso on kiristynyt entisestään ja finaalipaikan uusiminen vaatii ihmettä.

Ässät: 8

Karri Kivi on palauttamassa Patapaitaa pudotuspelijoukkueeksi neljän vuoden tauon jälkeen, ja Isomäen jäähalli on jälleen pirullinen pelipaikka vastustajien kannalta. Ässien pelaamisesta löytyy taitoa, juonikkuutta ja fyysisyyttä, eli kaikki tarvittavat elementit ovat olemassa. Toisaalta kevätkaudelle vaaditaan ripaus lisää tasaisuutta, sillä hyvää peliä seurasi usein huono peli.

JYP: 8

JYPin tavoite oli nousta häntäpäästä takaisin uskottavaksi. Kehnon alun jälkeen JYP on selvästi parantanut peliään, kun joukkue on sisäistänyt Jukka Rautakorven pelitapaa paremmin. Marraskuussa tolppien väliin saapunut Veini Vehviläisen ”Veininki” nosti viimeistään JYPin voittavaksi: ennen hänen tuloaan voittoprosentti oli 33, tulon jälkeen 64. Traktori kulkee oikeaa polkua.

Sport: 7

Risto Dufvan Sport on epätasaisuudestaan huolimatta edelleen tukevasti mukana pudotuspelitaistelussa. Se on pitkälti ruotsalaisten Simon Hjalmarssonin, Axel Holmströmin ja Jens Lööken superketjun ansiota, joista jokainen on jo kiinnitetty ensi kaudeksi. Ykkösketjun takana yhteen maaliin tehdyn työn määrä on liian suuri.

Kokonaiskuvassa Sport ei ole edennyt liigataipaleensa aikana senttiäkään eteenpäin. Siksi pitkäaikainen urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä jätti tehtävänsä joulukuussa, mikä oli ensimmäinen askel kohti parempaa huomista.

HPK: 7

Alkukauden voittojen jälkeen loukkaantuneiden avainpelaajien listaa ei voinut yhden käden sormilla laskea, mikä rasitti erityisen paljon Pallokerhoa kapean materiaalin takia, eikä HPK päässyt missään vaiheessa takaisin harmoniseksi. Selkein kehityskohta on Liigan vaisuin ylivoima (12,2 %).

Jarno Pikkaraisen aika Hämeenlinnassa päättyy tähän kauteen, joten ensi kaudella koittaa muutoksen tuulet. Lisäksi HPK pyrkii rekrytoimaan uuden urheilutoimenjohtajan Mika Toivolan seuraajaksi.

Kärpät: 6

Kärkijoukkueeksi ennen kautta arvioitu Kärpät ei ole vastannut huutoon. Lauri Marjamäki sai valikoida karkkikaupasta kaikki haluamansa herkut, mutta trappien ja viivelähtöjen täyteinen pelitapa ei palvele seuraan palanneiden tähtihyökkääjien vahvuuksia. Onkin omituista, miksi Marjamäki peluuttaa olematonta hyökkäyspelaamista fantastisella tähtisikermällä. Jo kuuden parhaan joukossa pysyminen tuottanee haasteita nykymenolla.

KooKoo: 6

KooKoon viimeaikaiset esitykset saavat näyttämään viime kevään neljännen sijan vain maalivahti Nick Malikin ja päävalmentaja Olli Salon suonenvetona. Vaikka pudotuspelipaikka on edelleen otettavissa, tällä hetkellä kouvolalaiset vaikuttavat jo pyyhkeensä kehään heittäneiltä. KooKoo on ollut selvästi sarjan heikoin kotijoukkue (pistekeskiarvo vain 0,69!) ja alivoimalla (75,8 %).

HIFK: 5

HIFK:n syksy oli totaalinen katastrofi. Kiri on aloitettava heti jouluaterian jälkeen tai muuten ”Stadin Kingit” aloittaa kesälomansa ensimmäisten joukossa.

Nopeasti selvisi, ettei Niilo Halosesta ole voittavaksi maalivahdiksi. HIFK:lla kävi onni, kun viiden pelin liigakokemuksella maalivahti Roope Taponen (torjuntaprosentti 92,1) osoittautuikin kantavaksi voimaksi. Lisäksi kukaan hyökkäyksen eilispäivän tähdistä ei ole vastannut tasoonsa.

On vain ajan kysymys, milloin viisi vuotta sitten nollanäytöillä urheilutoimenjohtajaksi saapuneelle Tobias Salmelaiselle näytetään ovea.

SaiPa: 4

SaiPan synkässä syksyssä meni vihkoon aivan kaikki. Jumbosijalta SaiPan ero seuraavana olevaan KooKoohon on jo seitsemän pistettä. Seura pysäytti ennen puolivälin krouvia päävalmentaja Pekka Virran kolmivuotisen projektin.

Apuvalmentajasta tilalle noussut Ville Hämäläinen toi ”Idän Ihmeelle” lyhyen piristeruiskeen, mutta todellisuus iski nopeasti taas päin kasvoja. Surkeuden huippu tiivistyi toimitusjohtaja Jussi Markkasen noloon julkiseen anteeksipyyntöön HPK:n antaman 8–2-löylytyksen jälkeen.

Tällä hetkellä SaiPa ei tuo Liigaan minkäänlaista lisäarvoa. Avoimessa sarjassa vaanisi sentään karsintapeikko, joka pakottaisi tekemään rajuja muutoksia. Nyt loppukausi on vain panoksetonta pelailua.

LIIGASYKSYN TÄHDISTÖKENTÄLLINEN

JYP:ltä ainoana kaksi pelaajaa

Hyökkääjät: Jerry Turkulainen (JYP)–Axel Holmström (Sport)–Joni Ikonen (Ilves)

Puolustajat: Thomas Gregoire (Lukko)–Sami Niku (JYP)

Maalivahti: Lassi Lehtinen (TPS)

Päävalmentaja: Tommi Niemelä

Jutun kirjoittaja: Riku Hatakka