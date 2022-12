Perhe kokoontui jouluaattona Pelen sairasvuoteen ääreen

Jalkapallolegenda Pelen perheenjäsenet vierailivat jouluaattona lauantaina Sao Paulossa sijaitsevassa sairaalassa, jossa Pele on hoidettavana. Syöpää sairastava brasilialainen on kärsinyt viime päivinä myös munuais- ja sydänongelmista.

Hänen tyttärensä kertoi vierailusta sosiaalisessa mediassa. Sairasvuoteen ääressä oli tyttärien Flavian ja Kely Nascimenton lisäksi myös Pelen poika Edinho, joka pestattiin juuri Brasilian Serie B:ssä pelaavan Londrinan valmentajaksi.

Edinho julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän piteli Pelen kättä ja kirjoitti ”Isä, voimani on sinun”.

Perjantaina Kely jakoi kuvan, jossa hän halaa 82-vuotiasta isäänsä. Lauantaina hän jakoi kuvan, jossa näkyi perheenjäseniä, kuten Pelen vaimo Marcia Aoki, jotka olivat kokoontuneet Albert Einstein -sairaalaan. Peleä ei näkynyt kuvassa.

Pele, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta (1958, 1962, 1970) voittanut pelaaja ja yksi urheiluhistorian globaalisti tunnetuimmista henkilöistä. Häntä on pidetty yleisesti kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana.

Viime vuosina Pele on ollut useaan otteeseen sairaalahoidossa, ja kuluneena syksynä käynnit ovat tihentyneet. Paksusuolensyövän lisäksi häntä on vaivannut esimerkiksi hengitystieinfektio.

Hän on ollut sairaalassa yhtäjaksoisesti 29. marraskuuta alkaen. Tällä viikolla hänen kerrottiin tarvitsevan tehokkaampaa hoitoa syövän etenemisen sekä munuais- ja sydänongelmien takia.