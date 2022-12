Pertti Hemmilä haluaa lopettaa rahan jakamisen – konkari pyrkii takaisin eduskuntaan ja haluaa kokoomuksen laittavan Suomen kuntoon

Salolainen entinen kokoomuksen kansanedustaja Pertti Hemmilä, 67, pyrkii takaisin eduskuntaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Hemmilä toimi kansanedustajana kaikkiaan neljä kautta vuosina 1999–2015. Hän jäi vuoden 2015 vaaleissa varasijalle ja jatkoi työtään yrittäjänä ja maanviljelijänä.

– Koko ajan olen ollut kiinni asioissa ja seurannut maailman menoa Suomessa. Olen pitänyt myös tiivistä yhteistyötä kokoomuksen johtoon, ja puoluejohto on tiennyt aika tarkkaan, mitä olen ajatellut asioista.

Hemmilä sanoo katselevansa Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimintaa kauhunsekaisin tuntein.

– Suomessa on ihmeellisen hyvä taloustilanne. Työllisyys on hyvä ja verotulot kovia. Silti nykyinen hallitus ottaa ensi vuonna kahdeksan miljardia lisää velkaa!

Hemmilän viesti on tuttu vuoden 2015 eduskuntavaaleista. Hän vaati jo kahdeksan vuotta sitten Salon Seudun Sanomien haastattelussa Suomea ”elämäntaparemonttiin”.

Maa oli hänen mielestään menettänyt kansainvälistä kilpailukykyään, verotus oli kiristetty huippuunsa, valtava normitaakka rasitti yrityksiä ja melkein kenellä tahansa oli mahdollisuus jarruttaa yritysten hankkeita valittamalla. Hemmilä vaati loppua velanotolle ja maan talouden kuntoon laittamista.

– Kylmät väreet tulevat, kun tuota kuuntelee. En enää muistanutkaan, Hemmilä sanoo vakuuttaen olevansa edelleen täysin samaa mieltä.

Vuoden 2015 haastattelussa Hemmilä antoi huutia Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin ”eripurahallituksille”, jotka epäonnistuivat rakenteellisissa uudistuksissaan.

– Juha Sipilän (kesk.) hallitus pääsi eteenpäin ja tasapainotti taloutta. Silloin tuli hyviä lakiuudistuksia yrittäjien kannalta. Monia tärkeitä asioita jäi silti piippuun, ja olen tästä sanonutkin Sipilälle.

Gallupit ennustavat kokoomukselle voittoa ensi kevään eduskuntavaaleissa, ja Varsinais-Suomessa kokoomuksen kiintotähti Ilkka Kanerva on poissa. Hemmilällä on tässä tilanteessa mahdollisuus paluuseen.

– Olen ollut jo 16 vuotta eduskunnassa. Minua ei vedä sinne mikään uutuudenviehätys, enkä ole mukavuudenhalusta mukana. Jos lähden mukaan, niin sillä ajatuksella, että mennään läpi. Pitää olla myös ajateltuna, mitä teen mahdollisella vaalivoitolla.

Hemmilä sanoo tehneensä kokoomuksen johdolle selväksi, että puolueen pitää ottaa mahdollisen suurvoiton jälkeen tiukka linja. Puolueen ei pidä suostua mihinkään eripurahallituksiin vaan lähteä korjaamaan Suomen tilannetta selkeällä ohjelmalla. Mallia voisi ottaa Ruotsin uudesta pääministeristä, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonista.

– Sitten ryhdytään tekemään asioita, eikä uudistuksia haudata selvityksiin, hän vaatii.

Miten Suomen talous tasapainotetaan? Pertti Hemmilä ei halua puhua leikkauslistoista vaan asioiden resursoinnista uudella tavalla.

– Esimerkiksi käy Pisa-tutkimus, jossa Suomi loisti 2000-luvun alkuvuosina, vaikka silloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö piti tiukkaa taloutta. Nyt oppimistulokset ovat romahtaneet.

Hemmilän mukaan nykyinen hallitus pyrkii ratkaisemaan ongelmia lapioimalla rahaa yhä uusiin kohteisiin.

– Menoautomaatteja rakennetaan yhä uusia ja uusia. On aikamoinen työmaa ruveta perkaamaan tätä perintöä, mutta selvää on, että rahaa jakamalla tilanne ei parane.