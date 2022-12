Perttu Hyvärinen venyttää potkuaan Tour de Skille – vireen Planican MM-hiihtoihin pitäisi terävöityä seitsemän kilpailun ryppäässä.

Maastohiihtäjä Perttu Hyvärinen vastaa puhelimeen hyväntuulisena. Harjoitusrupeama Davosin alppi-ilmaston hienoissa keleissä on siivonnut mielestä ärräpäät, joita Hyvärisen teki mieli päästellä joulutaukoa edeltäneen maailmancupin kilpailun jälkeen.

Sija 32 ja heikko hiihto Davosin maailmancupissa sapettivat tuoreeltaan. Viikkoa myöhemmin kokenut urheilija osaa jo nauraa sekä tulokselle että hiiltymiselleen.

– Rehellisesti sanottuna kilpailun tulos harmitti jonkun verran. Olin ladannut aika paljon Davosin kilpailuun, enkä saanut siitä edes kunnon mukaista kilpailua aikaiseksi, Hyvärinen palaa joulukuun 18. päivän hiihtoon.

– Pari päivää sen kanssa painin, mutta nyt se alkaa naurattaa. Epäonnistumiset kuuluvat tähän hommaan.

Pettymyksen ymmärtää, kun muistaa Hyvärisen tavoitteet alkaneelle kaudelle. Hän saavutti viime talvena Pekingin olympialaisissa kuudennen sijan 15 kilometrin perinteisellä ja seitsemännen sijan yhdistelmäkilpailussa, mutta kausi hupeni muuten kärkikymmenikön ulkopuolella.

Tänä talvena Hyvärinen halusi tehdä aiempaa tasaisemmin hyvää tulosta.

Vapaa ei suju väsyneenä

Hyvärisen tavoitteet eivät ole täyttyneet. Hän on ollut cupissa parhaimmillaan 12:s kahdessa perinteisen 10 kilometrin kilpailussa, vaikka venäläiset hiihtäjät on suljettu kansainvälisestä kilpatoiminnasta.

– En onnistunut suunnitelmassani. Vauhti on ollut alkukaudesta ihan samanlaista kuin vuosi sitten. Odotin enemmän, Hyvärinen tiivistää marras-joulukuun kilpailut.

Samalla kokeneella urheilijalla on vankka luotto, että suorituskunto löytyy Planican MM-kisoihin, jotka järjestetään helmi-maaliskuun vaihteessa.

– Hiihtäminen on ollut tähän saakka semmoista perusjauhamista, mutta mitään isompia ongelmia minulla ei ole ollut. Uskon, että tämä lähtee tästä vielä hyvään vauhtiin, jos pysyn terveenä. Kyse on vain siitä, että kuntoa pitää koko ajan vähän rakennella kuten aiemmilla kausilla.

Hyvärinen on hiihtänyt perinteisellä kelpo tuloksia, mutta vapaa on väkinäistä.

– Minulla ei ole vaparilla yhtään onnistunutta kilpailua tällä kaudella, Hyvärinen vahvistaa.

Kyse on tyyppiviasta.

– Olen hiihtänyt noita epäonnistuneita vapaan kisoja väsyneenä, Hyvärinen selvittää.

– Pystyn hiihtämään perinteisellä ok-kisoja, vaikka lihas olisi väsynyt. Vapaalla en ole hiihtänyt ikinä hyvin väsyneellä lihaksella.

Painetta yläkroppaan, vauhtia luisteluun

Hyvärinen laskee tilanteen kääntyvän parempaan uudenvuodenaatosta alkavalla Tour de Ski -kiertueella, jota varten hän jäi korkean paikan leirilleen Davosiin.

– Tavoite on saada Tourilta mahdollisimman kovia, hyviä kisoja, Hyvärinen kaavailee.

– Pitäisi saada nousujohteisia kisoja, jotka nostavat kuntoa. Ei sellaisia, joissa sippaa loppuun.

Leirillä Hyvärinen aloitti Tourin vireen rakentelun leppoisasti palautellen. Jouluaaton aattona ohjelmassa oli tasatyöntöä korostanut pitkä tehoharjoitus ja joulupäivänä vielä kiivaampi tehoharjoitus vapaalla hiihtotavalla.

– Vuorohiihto on jo ollut ihan ok, joten annoin tasuriharjoituksessa yläkroppaan lisää painetta. Ja Tourilla on paljon tasatyöntöpainotteisia kisoja, Hyvärinen selitti ratkaisujaan.

– Skeittiharjoituksella koitetaan puristaa parempia vapaan hiihtotavan tuloksia. Nyt ohjelma kevenee uudestaan, mutta teen vapaalla vielä Val Müstairissa pikkusen terävämmän harjoituksen ennen Tourin ensimmäistä kilpailua.

Ruokapöydän kautta loppuverryttelyyn

Val Müstairissa hiihdetään lauantaina vapaan sprintti. Sen jälkeen Tour jatkuu kuudella kilpailulla, joiden välissä on vain kaksi vapaapäivää.

– Hieno kiertue. Tykkään Tourista, Hyvärinen kehuu.

– Haasteena on palautuminen seuraavaan kilpailuun, sillä haluan taistella yksittäisissä kisoissa mahdollisimman hyvistä sijoista ja nostaa sillä tavalla itseluottamusta varsinkin vapaan osalta. Samalla yritän taistella mahdollisimman hyvistä asemista myös kokonaistourilla ja nostaa itseäni paremmille sijoille maailmancupissa.

Aiemmilla kiertueilla Hyvärinen on kehittänyt Tourin kikkansa, jolla hän pyrkii kohentamaan palautumista.

– Olen ottanut maalissa palautumisjuoman, vaihtanut kuivaa päälle ja mennyt heti syömään. Olen sillä tavalla yrittänyt saada energiaa kehoon mahdollisimman nopeasti, Hyvärinen paljastaa.

– Verryttelyhiihdolle olen lähtenyt vasta ruokailun jälkeen.

Seitsemän kilpailun Tour de Ski päättyy 8. tammikuuta.

Pasi Rein