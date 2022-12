Pohjois-Savon Leppävirralla Viitostie poikki kymmenen auton ketjukolarin vuoksi – poliisin mukaan ainakin kahdeksan loukkaantunut, kolme vakavasti

Pohjois-Savon Leppävirralla Viitostien liikenne on poikki kymmenen ajoneuvon kolarin vuoksi, kertoo Itä-Suomen poliisi Twitter-tilillään. Poliisi arvioi kello viiden jälkeen liikennehaitan kestävän useita tunteja.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Kolarissa on loukkaantunut ainakin kahdeksan ihmistä, joista kolme vakavasti, kertoo poliisi. Kaikki loukkaantuneet on kuljetettu sairaalahoitoon. Pelastuslaitos on kertonut loukkaantuneita olleen ainakin yhdeksän.

Poliisin ja pelastuslaitoksen mukaan osallisena olleita henkilöautoja on ollut kahdeksan ja raskaita ajoneuvoja kaksi. Aiemmin poliisi kertoi seitsemästä ja pelastuslaitos noin kymmenestä henkilöautosta.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holapan mukaan on hyvin todennäköistä, että sääolosuhteet ovat vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn.

Kiertotie valtatie 9:n ja Kotalahdentien kautta

Poliisi ohjaa liikennettä paikan päällä ja ohjeistaa autoilijoita kiertämään onnettomuuspaikan valtatie 9:n ja Kotalahdentien kautta. Poliisi pyytää välttämään Viitostien tieosuutta valtatie 9:n ja Kotalahden tien risteyksien välissä.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui Viitostien ja Kivilahdentien risteyksen kohdilla noin kolme kilometriä Oravikoskelta Kuopion suuntaan. Hälytys onnettomuudesta tuli noin puoli viiden aikaan iltapäivällä.

Paikalle on lähetetty noin 20 poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikköä. Pelastushenkilöstöä lähetettiin Leppävirran paloaseman lisäksi Varkaudesta ja Kuopiosta.

Elias Peltonen