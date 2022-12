Poliisi tutkii Halikossa sattunutta välikohtausta epäiltynä lievänä pahoinpitelynä

Lounais-Suomen poliisi tutkii Halikossa keskiviikkona Armfeltin koulun lähellä sattunutta välikohtausta epäiltynä lievänä pahoinpitelynä. Mies kävi käsiksi Armfeltin koulun kahdeksasluokkalaiseen poikaan kesken liikuntatunnin, kun poikajoukko oli kävelylenkillä Postintiellä.

– Koska esitutkinta on kesken eikä osapuolia ole vielä asiassa kuultu, poliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää, vanhempi konstaapeli Perttu Pakarinen Salon poliisiasemalta viestitti Salon Seudun Sanomille sähköpostitse torstaina.

Läheisen kertoman mukaan yksi pojista oli heittänyt lumipallon miehen autoa kohti. Lumipallon heittäneen pojan sijaan tapausta miehen kanssa meni selvittämään toinen poika.

Mies oli napannut poikaa hihasta kiinni, raahannut autonsa toiselle puolelle ja hakannut päätä auton takasivuikkunaa vasten. Tämän jälkeen poika oli rimpuillut irti miehen otteesta ja juossut karkuun.

SSS tavoitti miehen, jonka autoa kohti lumipallo oli heitetty. Mies ei halunnut avata tapahtumien kulkua omalta kantiltaan.

– Asiasta on aamulla keskusteltu koulun apulaisrehtorin kanssa, mies totesi.

Tapaus on puhuttanut paljon sosiaalisessa mediassa. Osa ihmisistä on asettunut tukemaan miestä, kun taas osa ihmistä on pojan puolella.

Yli 15 vuotta tunteita tutkinut professori Lauri Nummenmaa Turun yliopistosta kertoo, että konfliktitilanteet eivät ole järki- vaan tunneasioita ja aiheuttavat siksi ihmisissä tunteikkaita reaktioita puolesta ja vastaan.

– Taustalla on kaksi asiaa: näkemys siitä, kumpi on alkuperäinen uhri sekä voimakas motivaatio saada asialle oikeudenmukaisuutta. He, jotka ajattelevat, että lumipallon heittäjä on tehnyt tilanteessa väärin, unohtavat toisen näkökulman eli sen, mikä on kohtuullinen reaktio siihen, että toista heitetään lumipallolla, Nummenmaa sanoo.