Putin kiristää otetta

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perunut viime päivinä isoja julkisia esiintymisiään. Ensin Putin perui jokavuotisen suuren lehdistötilaisuuden. Heti perään Kreml ilmoitti, että Putin jättää väliin myös päättyvän vuoden linjapuheen.

Aiemmin kesällä Putin perui Presidentin suora linja -ohjelman, jossa kansalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Perutut tilaisuudet ovat olleet näyttäviä tapahtumia, joille Venäjällä on annettu paljon huomiota. Suuressa lehdistötilaisuudessa media on voinut kysyä ja keskustella presidentin kanssa tuntikausia. Venäläiseen tapaan mistään avoimesta tilaisuudesta ei ole kysymys, vaan puheenvuoroja saavat lähinnä vain Kremlin linjaa myötäilevät mediat ja toimittajat.

Myös vuotuinen linjapuhe on Venäjällä suuri tapahtuma. Siinä presidentti on linjannut maan suuntaa parlamentin ylähuoneelle, mutta käytännössä paikalle on kutsuttu koko valtakunnan ja kirkon ylin johto.

Julkisten esiintymisien peruminen on herättänyt keskustelua ja arvauksia peruuttamisen syistä. Esille on nostettu myös epäilyjä Putinin terveydentilasta.

Putinin mahdollisista terveysongelmista on puhuttu siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Arvioita voi ymmärtää, koska mitään järkevää syytä Venäjän hyökkäykselle oli länsimaissa vaikea löytää. Televisiokuvan perusteella tehdyt terveysdiagnoosit ovat kuitenkin vähintäänkin epäluotettavia.

Putinin terveysongelmat tuskin ovat näidenkään perumisien taustalla. Kameroita Putin ei ole väistellyt, vaan hän on edelleen osallistunut julkisiin kokouksiin, ja esiintyy toistuvasti Venäjän televisiossa.

Todennäköisempää on, että perumiset kertovat linjan muutoksesta. Ukrainan sota on Venäjän näkökulmasta sujunut kaikkea muuta kuin hyvin, eikä suurista voitoista voi loputtomiin valehdella kansalle, ei edes niille uskollisimmille kannattajillekaan. Yleisötilaisuuksien peruminen on helpompaa kuin tosiasioiden jatkuva väistely.

Putin saattaa ottaa käyttöön entistä selkeämmin itsevaltiaan otteet, ja vähentää keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Jos näin on, niin Putinin seuraavia siirtoja voi olla entistä vaikeampi ennakoida etukäteen.