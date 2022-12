Putin tapaa liittolaisensa Lukashenkan Valko-Venäjällä, turvallisuuskysymykset keskiössä

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa tänään liittolaismaan Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukashenkan. Tapaamisen näyttämönä on Valko-Venäjän pääkaupunki Minsk, jossa Putin vieraili viimeksi vuonna 2019.

Maiden kahdenvälisten asioiden lisäksi johtajat keskustelevat turvallisuuskysymyksistä Venäjän ja Valko-Venäjän lähipiirissä ja laajemmin.

Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut pian kymmenen kuukautta. Lukashenka on toistuvasti sanonut, ettei aio lähettää joukkoja Ukrainaan. Valko-Venäjä on kuitenkin sallinut venäläisjoukkojen käyttää alueitaan hyökkäyksiin Ukrainaan.