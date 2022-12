Qatarin MM-turnauksen ristiriitainen perintö – kritiikkiä, suurpelaajien todennäköisiä jäähyväisiä ja Marokon yllätys

Sunnuntaina huipentuva Qatarin miesten MM-turnaus jää aikakirjoihin poikkeuksellisen ristiriitaisena jalkapallon suurtapahtumana. Pelillisesti Qatarin MM-kisat ovat tarjonneet useita dramaattisia ja yllätyksellisiä otteluita ja tarinoita.

Kisojen luultavasti suurin myönteinen yllättäjä on ollut Marokko, joka kohtaa lauantaina pronssiottelussa Kroatian. Odotuksiin nähden turnauksen suurimpien pettymysten joukkoon kuuluvat alkulohkoihinsa jääneet Saksa, Belgia, Tanska ja Uruguay.

Turnaus muistetaan usean supertähden jäähyväisistä tai mahdollisista jäähyväisistä MM-kisoille.

Argentiinan Lionel Messi, 35, on ilmoittanut, että sunnuntain finaali Kylian Mbappen ja kumppanien tähdittämää Ranskaa vastaan jää hänen viimeiseksi MM-pelikseen. Supertähdistä sama tilanne on todennäköisesti edessä Portugalin Cristiano Ronaldolla, 37, Kroatian Luka Modricilla, 37, ja kenties Brasilian Neymarilla, 30, joka on vihjannut, että maajoukkueura saattoi päättyä Qatariin.

MM-turnaukset nostavat valokeilaan myös tuoreita tähtiä. Qatarin MM-turnaus on heittänyt nuorista entistä kirkkaampaan valokeilaan esimerkiksi Portugalin Goncalo Ramosin, Ranskan Aurelien Tchouamenin ja Englannin Jude Bellinghamin, vaikka he toki olivat jo ennestään isojen seurojen nimimiehiä.

Pelilliset trendit näkyvät usein selkeämmin seurajoukkuefutiksessa kuin hektisissä arvoturnauksissa, mutta muutamat asiat ovat korostuneet Qatarin MM-kisoissa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan MM-tilastojen mukaan joukkueet tarvitsevat keskimäärin aiempaa vähemmän laukauksia yhtä osumaa kohti. Sama trendi oli jo parissa edellisessä MM-turnauksessa, sillä joukkueet käyvät aiempaa syvällisemmin läpi, millaisissa tilanteissa viimeistelyä kannattaa yrittää.

Hyvin näkyvä muutos on, että lisäaikaa on annettu Qatarin MM-peleissä keskimäärin huomattavasti enemmän kuin aiemmissa turnauksissa.

Kritiikki kestänyt pitkään

Qatarin MM-turnauksen perinnöstä suuri osa liittyy pelien ulkopuolisiin asioihin. Turnaus herätti suurta kritiikkiä kauan ennen avausottelua.

Kritiikkiä on tullut muun muassa Qatarin ihmisoikeustilanteesta, MM-rakentamisessa mukana olleiden siirtotyöläisten heikoista oloista, seksuaali- ja muiden vähemmistöjen vaikeasta asemasta, kisojen ajankohdasta keskellä suurten liigojen sarjakausia, valtavista rakennuskustannuksista ja kisahakuun liitetyistä vahvoista lahjusepäilyistä.

Turnauksen alkupuolella keskustelua herättivät kiellot, joilla yleisön saapuminen katsomoihin esimerkiksi sateenkaariväreissä pyrittiin estämään. Fifa puolestaan esitti rangaistusuhkauksen niille kapteeneille, jotka aikoivat pelata sateenkaaritunnuksin varustetuissa käsivarsinauhoissa.

Seitsemän eurooppalaisjoukkueen kapteenit halusivat käyttää tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia korostavia kapteeninnauhoja turnauksen otteluissa, mutta maiden liitot vetäytyivät suunnitelmasta Fifan sanktiouhkauksen jälkeen.

MM-kisat laajenevat

Yhdysvaltain eturivin urheilutoimittajiin kuulunut Grant Wahl joutui qatarilaisjärjestäjien kanssa kahnaukseen käytettyään MM-pelin aikana sateenkaariväristä LGBTQ-paitaa.

Wahl kuoli aortan pullistumaan seuratessaan Hollanti–Argentiina-puolivälieräpeliä. Epidemiologi ja Wahlin puoliso Celine Gounder on vahvistanut julkisesti, ettei kuolemassa ollut mitään epätavalliseen viittaavaa.

Qatarin MM-turnaus on viimeinen, joka pelataan 32 joukkueella. Neljän vuoden päästä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavassa MM-turnauksessa on mukana peräti 48 joukkuetta.

Tapio Keskitalo