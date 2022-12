Rautjärven kirkko tuhoutui tulipalossa – poliisi tutkii kirkkopaloa törkeänä tuhotyönä

Rautjärven kirkon tulipalosta on löytynyt viitteitä mahdollisesta rikoksesta, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

Yleisjohtaja, rikoskomisario Harri Horttanainen sanoo tiedotteessa, että poliisi tulee käynnistämään tapauksesta esitutkinnan. Paloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta nimikkeet voivat vielä tarkentua.

Pelastuslaitos sai automaattisen hälytyksen palosta Etelä-Karjalan Rautjärvelle noin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Syttymishetkellä kirkossa oli käynnissä sanajumalanpalvelus. Silminnäkijäarvioiden mukaan paikalla oli noin 30–40 ihmistä, jotka poistuivat rakennuksesta. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana kertoi STT:lle ennen puolta päivää, että kirkko on palanut kivijalkaan asti.

– Rakenteet ovat jo palaneet ja tätä ei ole kannattanutkaan tässä vaiheessa enää yrittää sammuttaa, sillä sille (palolle) ei ole voitu mitään, Haakana sanoi. Rautjärven kirkko kuuluu Ruokolahden seurakunnalle.

Savua alkoi tupruta saarnan aikana

Palohälytys kirkkoon tuli aamukahdeksalta alkaneen sanajumalanpalveluksen aikana. Haakana kertoo saarnaa pitäneen kappalaisen kertoneen, että tämä oli saarnan aikana huomannut, miten pääoven luota eteisestä tulee savua ja melko pian myös liekkejä. Kirkossa olleet ihmiset ohjattiin turvallisesti ulos muiden ovien kautta. Haakana ei itse ollut paikalla jumalanpalveluksessa.

Haakana kertoi, että Rautjärven kirkko ei enää viime vuosina ole ollut aktiivisessa jumalanpalveluskäytössä. Siellä on pidetty hänen mukaansa jumalanpalveluksia noin kerran kuussa ja suurina juhlapyhinä. Kirkossa pidettiin joulupäivän lisäksi aattokirkko eilen lauantaina.

– Paikallisille ihmisille tämä on nimenomaan se rakas ja läheinen kirkko, missä on menty naimisiin ja pidetty tämän alueen hautajaisia. Kyllä sen täällä huomaa monesta asiasta, että oma kotikirkko on ihmisille rakas, Haakana sanoi.

Hänen mukaansa seurakunnassa suunnitellaan nyt suruhartautta kirkon raunioilla lähipäiville.

Kirkko valmistunut 1881

Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen ei ollut itse paikalla aamun jumalanpalveluksessa, mutta kuuli tapahtumasta nopeasti kirkon viestintäkanavia pitkin.

– Tämä on historiallinen kirkko ja niille, joille se on kotikirkko, menetys on varmasti todella raskas. Siihen kuuluu paljon muistoja sukupolvien ajalta, Henttonen sanoi.

Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä useilta paloasemilta ja vapaapalokunnista. Kaakkois-Suomen poliisi pyysi tviitissään välttämään turhaa liikkumista alueella.

Rautjärven kirkko on puurakenteinen ja Museoviraston mukaan se on valmistunut vuonna 1881. Päätytornillinen ristikirkko on suojeltu. Paikalla sijainnut edellinen kirkko paloi viraston mukaan vuonna 1872. Kirkon lähellä sijaitsee vuonna 1905 rakennettu pitäjäntupa, joka ei kirkkoherra Haakanan mukaan ole ollut vaarassa.

Rautjärven seurakunta liitettiin vuoden 2019 alussa Ruokolahden seurakuntaan.

Stina Alapirtti, Ilkka Hemmilä