Peurakanta ei ota Salossa talttuakseen – kolareita enemmän kuin viime vuonna, huolestunut riistakeskus patistaa metsästäjiä jahtiin

Kolaritilastot kielivät, ettei valkohäntäpeurojen määrä ole Salon alueella vähentynyt toistuvista ennätysjahdeista huolimatta. Riistakeskus on huolissaan.

”Monin paikoin metsästäjät raportoivat, että peurakanta on vähentynyt. Kolaritilastot eivät kuitenkaan tue käsitystä, sillä kolarimäärät ovat samoissa luvuissa tai jopa kasvaneet viime vuoteen verrattuna”, riistakeskus Varsinais-Suomi kertoi tiistaina.

Esimerkkeinä tiedotteessa mainittiin Salon seutu sekä maakunnan läntiset alueet valtatien 8 tuntumassa Turusta Laitilaan.

– Tästä me olemme huolissamme. Kolaritilasto on aika lahjomaton. Se kuvaa parhaiten peurakannan kokoa laajalla alueella, Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson sanoo.

Aikaisempien vuosien ennätysjahdeista huolimatta Salossa on ajettu yhdeksän kuukauden aikana viisikymmentä peurakolaria enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Riistakeskus lähetti maakunnan kaikille metsästyksenjohtajille ennen joulua paimenkirjeen, jonka sisältö oli sama kuin nyt julkisuuteen lasketun tiedotteen. Peurajahti laahasi joulukuun alussa viime vuotta jäljessä, vaikka paikoin olikin luvassa ennätyksellisiä saaliita.

Metsästäjät ovat Hermanssonin mukaan alkaneet nyttemmin kiriä, mutta saalisluku on edelleen pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

– Työmaata on vielä jäljellä, eikä ote saa nyt lipsua, Hermansson patistaa.

Riistakeskus on jo vuosia tavoitellut peurakannan kasvun taittamista. Pyyntilupien määrä on lähes kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Tälle kaudelle Varsinais-Suomeen on myönnetty yli 24 500 pyyntilupaa. Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

– Metsästysseuroilta on tullut viestejä, että peuramäärä olisi vähentynyt. Hyvä niin, mutta miksi kolarimäärät eivät sitten vähene, Hermansson huomauttaa.

Varsinais-Suomessa on yhdeksäntoista riistanhoitoyhdistystä. Niistä vain yhdeksän alueella kolarit näyttävät tänä vuonna vähentyneen. Yksi niistä on Loimaan seutu, joka on ollut maakunnan vahvinta peura-aluetta.

– Siellä ei päästä samoihin kaatomääriin kuin viime vuonna, mutta myös kolarit näyttävät laskua. Voi ajatella, että siellä menee niin kuin kuuluukin.

Hermansson muistuttaa kuitenkin, ettei peurakantaa voi arvioida yhden kylätien, metsästysseuran tai edes yhden riistanhoitoyhdistyksen alueella. Pitää ajatella isoa kokonaisuutta.

– Paikalliset erot ovat suuria. Mitä pienempi alue, sitä epäluotettavampi tilasto.

Salossa toimii kolme riistanhoitoyhdistystä. Salon seudun, Perniön seudun ja Kiskon piirin riistanhoitoyhdistysten alueella pitäisi ampua vielä yli 1 300 valkohäntäpeuraa. Suurin urakka on edessä Kiikalassa, Kiskossa ja Suomusjärvellä. Siellä oli eiliseen mennessä kaadettu yhteensä 870 valkohäntäpeuraa, kun tavoite on vähintään 1 500 eläintä.

Aikaa on 15. helmikuuta saakka.

Peurakolarien määrä Perniön seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella Perniössä ja Särkisalossa on tänä vuonna kasvanut liki 23 prosenttia viime vuodesta.

– Tätä olemme ihmetelleet. Tietyillä alueilla peurakanta näyttäisi pudonneen, mutta Perniön keskustan ja aseman ympärillä peuroja liikkuu koko ajan, Perniön seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kimmo Salmi sanoo.

Salmi arvelee, että sudet ja ilvekset ajavat peuroja liikkeelle.

– Peuroja liikkuu entistä enemmän taajamissa ja taajamien liepeillä. Petopaine näyttäisi aiheuttavan peuroissa levottomuutta, eivätkä peurat pysy alueilla, missä ne ovat ennen vanhaan pysyneet.

Salmi kuitenkin huomauttaa, että tutkittua tietoa asiasta ei ole. Perniön seudulla on kaatamatta vielä yli 280 valkohäntäpeuraa.

– Tavoite on saada ammuttua se määrä, mikä pitääkin, mutta kaikilla alueilla se ei välttämättä onnistu, Salmi toteaa.

Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Marko Perkkiö miettii hänkin, mistä johtuu peurakolarien yli 23 prosentin kasvu yhdistyksen alueella.

– Muuta selitystä ei oikein ole kuin se, että peurakanta ei ole vähentynyt. Peurakolareita on niin paljon, että peurojakin täytyy olla paljon.

Salon seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella Halikossa, Kuusjoella, Muurlassa, Perttelissä ja Salossa on tähän mennessä ammuttu valkohäntäpeuroja enemmän kuin viime jahtikaudella.

Luonnonvarakeskus Luke tekee arvion valkohäntäpeurakannasta metsästyskauden jälkeen keväällä. Varsinais-Suomen peurakannan Luke on arvioinut lähes joka vuosi alakanttiin.