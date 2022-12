Salolainen Jori Falkstedt yllättyi iloisesti paikallisten asukkaiden reaktioista ostettuaan Halikon sairaalan neljä vanhaa paritaloa Märynummelta viime syksynä.

Kaupasta kerrottiin Salon Seudun Sanomissa, ja Falkstedt sanoo monen ihmisen pysähtyneen jutun jälkeen tontin laidalla.

– Ihmiset tulivat puhumaan, että hyvä kun korjaatte talot. Niistä ollaan selvästi kiinnostuneita, hän kertoo.

Runsasta vuotta myöhemmin neljä taloa on korjattu, ja pahasti pusikoitunut Märyntien varsikin on siistiytynyt.

– Hauskaa on, että viidennen talon omistaja halusi teettää samat ulkotyöt kuin meidän taloissakin. Nyt melkein kaikki talot on uusittu, Jori Falkstedt sanoo.

Falkstedt sanoi vuosi sitten uskaltaneensa ostaa sairaalan talot, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pitänyt niissä koko ajan lämmöt päällä. Talot olivat myös ryhdissään ja perusterveitä.

Vuoden remonttiurakan jälkeen mies on edelleen samaa mieltä.

– Talot olivat pitkään tyhjillään, mutta niissä on ollut koko ajan lämmöt, vedet ja sähköt. Kaikki oli vanhaa, mutta kunnossa. Olemme myös säilyttäneet vanhaa niissä paikoissa, jossa se on ollut mahdollista.

Talojen katot puhdistettiin ja pinnoitettiin. Ulkoseinien rappaukset korjattiin ja talot maalattiin. Rännit ja syöksytorvet uusittiin.

Sisätiloissa on tehty täysremontti. Esimerkiksi käyttövesiputket ja viemärit on uusittu, samoin valtaosa talojen sähköistä ja koneista.

Talojen ullakot on eristetty, ja ne on mahdollista muuttaa lämpimäksi tilaksi myöhemmin. Kellarikerroksen saunat on uusittu ja kylpyhuoneet korjattu.

– Viemärit liitetään vielä kunnan verkkoon, ja sen jälkeen voimme selkeyttää ja viimeistellä pihojen kulkuväylät ja parkkipaikat, Falkstedt kertoo.

Talot saavat vielä lämpönsä sairaalasta, mutta niihin on jo hankittu ilmasta veteen -lämpöpumput.

– Märynummella on ollut puhetta kaukolämpöverkon rakentamisesta. Se on tulevaisuudessa yksi mahdollisuus, Falkstedt sanoo.

Sairaalan paritalot olivat tyhjillään, mutta niistä on silti tehty remonttien aikana hauskoja löytöjä.

– Täältä löytyi vaikka mitä! Erikoisin löytö oli vanha öljyvärimaalaus, ja lisäksi löytyi esimerkiksi 1950-luvun televisio ja erilaisia lehtiä.

Jori Falkstedt sanoo harkinneensa vuosi sitten, että Märyntien paritaloista olisi muokattu suoraan omakotitaloja.

Nyt talorivin kaksi ensimmäistä taloa ovat paritaloja, ja kolmas on muokattu omakotitaloksi. Neljäs on hybridi: paritalo, joka on muutettavissa omakotitaloksi.

– Uusi asukas saa päättää, minkälaisen siitä haluaa, hän sanoo.

Falkstedt sanoo remontoineensa talot myyntiin tai vaihtoehtoisesti vuokralle.

Märynrinteessä vapaana vielä viisi tonttia

Märynummella on rakennettu tänä vuonna myös uusia taloja sairaalan vanhojen paritalojen naapuriin.

Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kaavoittivat alueelle 13 tonttia, joista kaupunki sai seitsemän ja sairaanhoitopiiri kuusi.

Salon tontit varattiin nopeassa tahdissa loppuun. Kaupunki päätti lopulta ostaa myös sairaanhoitopiirin tontit ja tarjota niitä vuokrattaviksi.

Kaupungin karttapalvelun mukaan Märynrinteen tonteista on vapaana vielä viisi.