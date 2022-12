Salolaiseen keskustelukulttuuriin kyllästyneellä Petri Jakosella on unelma: Tehdä Salosta Suomen paras paikka lapsille

Petri Jakosella on unelma.

– Mitä jos Salo olisi Suomen paras paikka elää lapsille?

Jos ollaan tarkkoja, niin Jakosen unelma ei ole alun perin hänen itsensä, vaan Tanskan jalkapalloliiton, mutta Jakonen haluaa tehdä siitä Salon unelman.

– Voisiko se olla Salon kaupungin yhteinen unelma, jolle kaikki muut asiat olisivat alisteisia, Jakonen kysyy ja pitää yhden harvoista tauoistaan seuraavien kahden tunnin aikana.

Tauon aikana ehdin jo kuvitella moottoritien varteen pystytetyt mainoskyltit ja nettisivujen bannerit, jossa on teksti: Salo – paras paikka lapselle.

Ajatus katkeaa nopeasti, kun Eerikkilän urheiluopiston toimitusjohtaja aloittaa korkeaoktaanisen esityksensä siitä, miten tästä unelmasta voisi tulla totta.

Viimeisten vuosien aikana on tullut erittäin selväksi se, että liikkumattomuus on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma. UKK-instituutin tuorein luku liikkumattomuuden kustannuksille on 3,2 miljardia euroa vuodessa, josta kroonisten kansansairauksien osuus on noin 1,4 miljardia euroa.

– Siksi haluaisin ja toivoisin, että jokainen päättäjä pysähtyisi miettimään: voisimmeko me Salossa unelmoida rohkeasti jostain, joka takaisi meille paremman tulevaisuuden ja toisi pidempiä työuria sekä virkeämpää vanhuutta, Jakonen ravistelee.

– Jos salolaiset lapset eivät voi hyvin, niin miten meillä riittää työikäisiä salolaisia tulevaisuudessa?

Jakonen on kyllästynyt ja silminnähden turhautunut Salon nykyiseen keskustelu- ja toimintakulttuuriin.

– Keskustelu pyörii edelleen työpaikkojen, kaavoituksen ja keskustan parkkipaikkojen ympärillä. Haluaako joku lapsiperhe muuttaa moottoritien varteen, jos siellä ei ole kouluja, päiväkoteja tai liikuntapaikkoja?

– Minulla on Helsingissä paljon tuttavia, jotka olisivat kiinnostuneita muuttamaan Saloon lähelle palveluita, mutta ei 5–7 kilometrin päähän keskustasta.

Jakosen mielestä Salossa pitäisikin käydä mahdollisimman pian arvokeskustelu kaupungin kriittisistä menestystekijöistä.

– Riitelemme aina vain siitä, mitä tarvitsisi tehdä ja saada lisää, lisää ja lisää. Voisimme nousta sen yläpuolelle ja asettaa tavoitteen, joka yhdistäisi kaikkia puolueita ja ihmisiä. Vasta sen jälkeen miettisimme, että miksi, miten ja mitä tehdään.

– Nyt viimeistään pitäisi keskustella siitä, miten saisimme lapset pysymään pidempään teatterissa, partiossa tai urheiluseuroissa. Tällä hetkellä toiminta on kuin pyöröovi tavaratalossa: väkeä tulee ja poistuu saman verran.

Yksi suurimmista syistä, miksi lapset eivät pysy harrastuksessa on ohjaajien ja valmentajien riittämätön osaaminen.

– Eihän lasta viedä hammaslääkärille, jolla ei ole hammaslääkärin pätevyyttä, Jakonen huudahtaa.

– Lapsi haluaa oppia ja jos lapsi ei opi, kiinnostus lopahtaa. Jos et opi, voit vain ihastua, mutta et rakastua ja rakastumisen kynnys ylittyy vain onnistumisten kautta.

Jakonen haluakin rakentaa unelman niiden asioiden päälle, joita Salossa jo on, eikä unelmoida pelkästään asioista, joita Salolla ei ole.

– Olosuhteet ovat jo hyvät, hän muistuttaa viitaten erityisesti Suomen parhaaseen Urheilupuistoon.

Siitä huolimatta salolainen liikunta- ja urheilukeskustelu keskittyy seiniin – kuten juuri nyt uuteen jäähalliin.

– Se ei voi mennä niin, että päätetään rakentaa jäähalli, tai mitä tahansa, jonka jälkeen työ on tehty. Investointi on varmistettava ja vasta toiminta varmistaa investoinnin.

– Mitä jos investoisimme ensin toimintaan ja vasta sitten olosuhteisiin? Tampere voi rakentaa areenoita ja Turku ratapihahankkeita, mutta voisiko Salo rakentaa toimeliaisuutta?

Jakonen ehdottaa, että kaupunki palkkaisi seuroihin ohjaajia järjestämään iltapäivätoimintaa lasten ehdoilla, koska seuroilla ei ole millään resursseja palkata täysipäiväisiä ohjaajia.

– Luodaan ylivoimainen tuote, kasataan tiimi, kirjoitetaan kiinnostava tarina ja seurataan todennettuja tuloksia. Tämän konseptin voisi pilotoida, Jakonen suunnittelee ja muistuttaa jo kolmannen kerran haastattelun aikana unelman vankasta taloudellisesta kivijalasta.

– Jokainen liikuntaan investoitu euro maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.

Liikuntaan investoiduissa euroissa on tosin hetkisessä nykymaailmassa yksi valtava ongelma: paitsi että investoinnin takaisinmaksuaika on pitkä, on se myös vaikeasti laskettavissa.

– Missä on toimeliaisuutta, sinne kannattaa investoida, Jakonen vastaa.

Jakonen korostaa, ettei hänen tarkoitus ole hajottaa vaan pysäyttää miettimään.

– Meidän pitää ehdottomasti olla kiihkeästi eri mieltä asioista. Mutta samaan aikaan meillä pitäisi myös olla joku asia, joka yhdistää meitä.

– Paremmalla ajattelulla syntyy parempaa elämää, eikä koskaan ole liian myöhäistä ajatella paremmin, Jakonen lainaa filosofi Esa Saarista .

Mutta mikä sai salolaisen urheilujohtajan avautumaan juuri nyt?

Jakonen vetää syvää henkeä ja palaa 1970-luvulle.

– Olen elänyt lapsuuteni Salon Urheilupuistossa, jossa riitti elämää ja toimintaa. Ei sen parempaa lapsuutta voi olla. Sanotaan, että maailma on muuttunut, mutta onko se oikeasti muuttunut?

– Onko kyse sittenkin siitä, että meillä aikuisilla on niin kova kiire, ettemme ehdi kuunnella lapsia? Haluaisivatko lapset edelleen kokoontua yhteen ja tehdä yhdessä asioita? Onko lasten liikkumattomuus meidän aikuisten aiheuttama ongelma, josta syyllistämme lapsia?