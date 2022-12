Sähkön säästäminen on jatkunut voimakkaana Salossa – Carunan mukaan sähkön hintakatto vaikeuttaisi säästötavoitteisiin pääsemistä jatkossa

Salolaiset kotitaloudet ovat ottaneet energiansäästötalkoot tosissaan kuluvan syksyn aikana. Ihmisiä on kehotettu säästämään sähköä läpi syksyn Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi, ja tässä asiassa salolaiset voivat onnitella itseään.

Sähkönjakeluyhtiö Carunan data kertoo, että marraskuussa sähköä kului Salossa 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikilla Carunan asiakkailla luku oli 12 prosenttia. Caruna toimii sähkönjakelijana 74 kunnassa.

Salolaisten sähkönsäästö on jatkunut voimakkaana, sillä syyskuun säästöprosentti oli 9,5 ja lokakuun 12,6 vuoden takaiseen verrattuna.

– Viesti sähkön säästämisen tärkeydestä on mennyt hyvin perille asiakkaille, Carunan kehitysjohtaja Ville Karttunen kiittelee.

Myös Somerolla marraskuun säästö oli 15 prosenttia. Salon lähialueen kunnista Raaseporissa ja Sauvossa säästettiin sähköä marraskuussa peräti 18 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

Carunalla on Suomessa yhteensä noin 700 000 asiakasta. Karttunen kertoo, että elokuusta alkaen näistä asiakkaista reilut 100 000 on joutunut tekemään uuden sähkösopimuksen. Joutunut siinä mielessä, että oletettavasti uusi sopimus on aiempaa selvästikin kalliimpi. Selvällä enemmistöllä on kuitenkin siis edelleen voimassa edullinen määräaikainen sähkösopimus.

– Uuden sopimuksen syksyn aikana tehneet Carunan asiakkaat ovat säästäneet sähköä enemmän kuin vanhan sopimuksen piiriin kuuluvat, peräti 21 prosenttia, Karttunen selvittää.

Caruna ei tiedä asiakkaidensa sähkösopimustyyppejä, mutta yleisen markkinatilanteen perusteella Karttunen arvioi pörssisähkösopimusten määrän kasvaneen merkittävästi viime kuukausien aikana. Tällä hetkellä energiayhtiöt tarjoavat lähes pelkästään pörssisähkösopimuksia.

Energiaviraston mukaan pörssisähkön piirissä oli yhdeksän prosenttia suomalaisista tämän vuoden alussa.

– Carunan toimialueella 10 000–20 000 asiakasta kuukaudessa joutuu nyt solmimaan uuden sähkösopimuksen vanhan sopimuksen umpeutuessa, Karttunen kertoo tahdista.

Sähkön säästämistä helpotti marraskuussa osaltaan se, että sää oli ajankohtaan nähden lämmin kuun puolivälin tienoille asti. Salossa marraskuun keskilämpötila olikin tänä vuonna puolitoista astetta (3,1/1,6) korkeampi kuin vuosi sitten.

Kotitalouksien sähkön säästäminen on ollut puntarissa toden teolla vasta joulukuussa, kun talvi on päässyt kunnolla vauhtiin.

– Todellinen testi sähkön kulutuksen kannalta on silloin, kun etelässä lämpötilat ovat 15 pakkasasteen lukemissa, Karttunen sanoo.

Karttusen mukaan viime päivinä keskusteluissa ollut kotitalouksien sähkön hintakatto heikentäisi innokkuutta energiansäästötalkoisiin.

– Hintakatto ei varmastikaan kokonaan säästämistä lopettaisi, mutta kyllä se vaikeuttaisi säästötavoitteisiin pääsemistä jatkossa.

Salolaisissa omakotitaloissa sähköä säästettiin marraskuussa 20 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Rivitaloissa prosenttimäärä oli 17 ja kerrostaloissa 8.

– Sähkönsäästöpotentiaalia on eniten juuri sähkölämmitteisissä omakotitaloissa. Alemman sisälämpötilan lisäksi säästöä syntyy lämpimän veden vähäisemmällä käytöllä.

Vaikka kotitaloudet käyttävät nyt sähköä harkitummin, ei käyttö ole Karttusen mukaan siirtynyt huippukulutustunneilta yöhön.

– Sellaista muutosta ei ole tapahtunut, vaan osuudet ovat sähkön päivä- ja yökäytössä suhteellisen samat verrattuna edellisiin vuosiin.

Myös salolainen liike-elämä (–6 prosenttia) ja teollisuus (–10) onnistui säästämään sähköä marraskuussa syys- ja lokakuun jatkoksi.

– Näitä isommat prosentit tarkoittaisivat melkein jo sitä, että tuotantoa olisi alettu ajamaan alas, mikä olisi tietenkin huono asia, Karttunen toteaa.

SÄHKÖN KULUTUS SALOSSA JA LÄHIKUNNISSA

Marraskuu 2022 ja 2021

Raasepori, muutos – 18 prosenttia

Sauvo –18

Salo –15

Somero –15

Kemiönsaari –15

Koski TL –15

Paimio –14

Lohja –12

Kaikki Carunan kunnat –12

Muutos käyttöpaikkatyypeittäin Salossa marraskuu 2022 ja 2021

Omakotitalot, muutos –20 prosenttia

Rivitalot – 17

Kerrostalot – 8

Liike-elämä – 6

Teollisuus – 10

Maatalous – 41

Vapaa-ajan asunnot – 24

Lähde: Caruna