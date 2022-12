Salolaisten liigajoukkueiden joulutodistukset: Häviääkö FC Halikko enää koskaan?

FC Halikon kausiennakon otsikko Salkkarissa kuului ”Kolmas kerta toden sanoo”.

Otsikko ei valehdellut: nousujohteinen kolmas kausi naisten Futsal-Liigassa on ollut tähän mennessä selvästi paras. FC Halikko lähti joulun viettoon sunnuntain Ilves-voiton jälkeen historiallisessa neljän pelin voittoputkessa.

Runkosarjan puolivälin krouvissa kasassa on kuusi voittoa varsinaiselta peliajalta, yksi voittomaalikilpailusta sekä neljä tappiota. 11 ottelusta on kasassa 20 pistettä, jotka oikeuttavat kuudenteen sijaan.

20 pistettä on vain pisteen vähemmän kuin koko viime kauden runkosarjassa yhteensä!

Ennen kautta joukkueen vähimmäistavoite oli pudotuspelipaikka. Ensimmäisenä pudotuspeliviivan alapuolella oleva Raision Futis on jo yhdeksän pisteen päässä. Se tarkoittaa sitä, että RaiFun pitäisi voittaa neljä peliä enemmän kuin FC Halikko. Vähimmäistavoite näyttää siis viikko viikolta varmemmalta.

Merkittävänä erona viime kausiin FC Halikko on onnistunut aidosti haastamaan jokaisen vastustajansa. Aiempina kausina halikkolaiset eivät olleet aina edes samalla parketilla kärkijoukkueiden kanssa. Samoista tai alemmista sijoista taistelevia joukkueita vastaan FC Halikko menetti koko syksynä vain pisteen.

Syyskauden ainoa murskatappio tuli Jyväskylässä Kampuksen Dynamon vieraana (1–8) ilman elintärkeää pohjapelaajaa Laura Lehtosta (4+7=11).

Kotiotteluissa FC Halikko kärsi katkeran yhden maalin tappion (3–4) hallitsevaa mestaria Musan Salamaa ja kahden maalin tappion (1–3) HIFK:ta vastaan. Molemmat ottelut olisivat kääntyneet voitoiksi paremmalla viimeistelyllä.

Huomioitavaa on myös se, että FC Halikko on omaksunut viimein pelillisen identiteetin. FC Halikko puolustaa armottomasti ja pyrkii iskemään tehokkaasti vastaan. Puolustuksen tiiveys on säilynyt läpi syksyn ja vankasti ykkösmaalivahdin tonttiin tarttunut Pilvi Junnila torjuu upeaa tulokaskautta.

Viime aikoina hyökkäyskin on saanut tulosta aikaan. Etenkin Nella Saukkion (3+4=7), Katariina Marttilan (4+4=8), Elli Laaksosen (5+5=10) ja Annika Peipon (11+3=14) muodostama ykköskenttä on löytänyt timanttisesti yhteisen sävelen. Peippo on maalipörssissä jaetulla neljännellä sijalla.

Nälkä kasvaa syödessä.

Joukkueen itseluottamus ja kollektiivinen tahtotila on tapissa. Odotettuakin parempi syksy herättää lupauksia entisestään. Siksi kotiedun tavoittelu ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle eli neljäs sija ei kuulosta enää kaukaiselta vaan realistiselta.

FC Halikon syyskausi

Plussat:

+ Superykköskentän tekemä tuho ja Annika Peipon maalitulitus.

+ Tulokasmaalivahti Pilvi Junnilan läpimurto

+ Puolustuspelaamisen tiiveys

Miinukset:

– Alkukauden viimeistelyn laaduttomuus, niin sanottu viimeinen silaus puuttui.

– Vaisut yleisömäärät. Eikö salolaisyleisöä kiinnosta oman kylän tyttöjen menestystarina?

Arvosana: 9

Teksti: Riku Hatakka