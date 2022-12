Salolaisten liigajoukkueiden joulutodistukset: LP Viestillä odotettu sijoitus odottamattomilla käänteillä

Käytännössä kaikki ne riskit, joita LP Viestin joukkueen rakentamisessa oli, laukesivat jo elokuussa ja viimeistään kauden alettua.

Viime kauden jälkeen joukkueesta poistuivat eri syistä Iina Andrikopoulou, Anna Czakan, Jessica Kosonen ja Viktoriia Tuchashvili. Siis runkosarjan pistepörssin voittaja, Suomen maajoukkueen johtava pelaaja, kesällä maajoukkueen aloitusseitsikon yleispelaajana toiminut nainen sekä vuosikausia liigan parhaisiin passareihin lukeutunut konkari.

Tällä kokoonpanolla LP Viesti oli viime kaudella pelillisesti liigan sijoilla 1–3, kunnes avainpelaajien terveysongelmat johtivat hävittyyn pronssiottelupariin.

Andrikopouloun korvasi onnistuneesti Saana Lindgren. Sen sijaan muita mainittuja pelaajia on ollut kova ikävä. Keskipelaaja Kseniia Puhach oli alkusyksyllä loukkaantunut ja aloitti sen jälkeen monesti ottelut vaihdossa.

Ykköspassariksi kaavailtu Saana Virtanen pelasi yhteensä vain seitsemässä erässä eli noin kymmenesosan syyskaudesta. Liigadebytantti Julia Junilakin pääsi vain puoleen otteluista.

Ennalta tiedettyjen riskien lisäksi tapahtui yllättävä asia elokuussa: Yleispelaajaksi kaavailtu Aleksandra Petrovic lähti, eikä häntä korvattu syyskauden aikana.

Tästä kaikesta seurasi se, että enemmän tai vähemmän toipilaat Nea Haatainen ja Arita Ternava kantoivat isoa vastuuta. 17-vuotiasta passaria Irina Mäkistä taas ei nähty juurikaan kaavaillussa roolissaan ykkössarjan passarina, vaan häntä oli peluutettava jatkuvasti liigassa ja myös Challenge Cupissa.

Ennen joukkueen arvosanan antamista pitää määritellä ne seikat, jonka pohjalta numeroa puntaroidaan. Ei ole syytä verrata viime kauteen saati kolmeentoista edelliseen, vaan miettiä miten kesästä itsenäisyyspäivän jälkeiseen aikaan on onnistuttu.

Kun Petrovicin tilalle ei vielä hankittu ketään, Virtanen on ollut loukkaantunut eikä Puhach ole noussut toivotulle tasolle, ei liigapelien saldoa pidä pitää erityisen huonona. Sarjataulukko näyttää viidettä sijaa ja ottelukohtainen pistekeskiarvo pykälää parempaa.

Sarjasijoitus on ennen kautta odotettu, ellei jopa hieman parempikin. LP Viesti on jäänyt kolmessatoista ottelussa vain kolmesti ilman yhtään sarjapistettä.

Toisaalta arvosanaa ei myöskään pidä lähteä nostamaan siksi, että esimerkiksi Ternavaa on jouduttu peluuttamaan enemmän kuin piti. Mitään varmuutta ei ole myöskään siitä, miten peli olisi lähtenyt kulkemaan Virtasen johdolla. 16-vuotias Iina-Reeta Kaikkonen on väläytellyt yleispelaajana paikoin mainiosti.

Lisäksi fakta on se, että tämän kauden liigassa olisi toistaiseksi ollut loistava tilaisuus nähtyä parempaan saldoon. Pudotuspelipaikkojen ulkopuolella eli viimeistä edellisenä joulun viettoon lähtevä Hämeenlinna on kontannut merkittävästi nimekkäämmällä joukkueella, ja myös Pölkyn arvosana on LP Viestiä huonompi.

Jos koskaan, niin tällä kaudella maaliskuun voimasuhteita ei kannata päätellä joulukuussa. Niin paljon voi tapahtua siirtomarkkinoilla ja niin odottamattomia käänteitä syksyn aikana tapahtui.

Kouluarvosanat menevät tätä nykyä niin, että 8 on hyvä, 7 tyydyttävä ja 6 kohtalainen.

Salkkarin joulutodistuksessa ei puolikkaita tunneta. Kotimaan liigapelien osalta oltaisiin noin tasolla 7+. Kun huomioi Challenge Cupin heikot esitykset, arvosana putoaa vääjäämättä tyydyttävään.

LP Viestin syyskausi

Plussat:

+ Kapteeni Saana Lindgrenin suorittama joukkueen reppuselkään ottaminen monessa ottelussa.

+ Yleispelaaja Dagmar Boomin loistava lokakuu.

+ Enimmäkseen voitetut viidennet erät.

Miinukset:

– Eniten syöttövirheitä kaikista joukkueista.

– Yleispelaaja Dagmar Boomin masentava marraskuu.

– Joutuminen viidensiin eriin yli puolessa liigaotteluista.

Arvosana: 7