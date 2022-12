Salon kaupungin johdossa avautuu tänä talvena useita johtovirkoja.

Kaupunki hakee tällä hetkellä esimerkiksi uutta toimitusjohtajaa Liikelaitos Salon Vedelle. Aiempi toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen siirtyi joulun alla Vaasan Veden liikelaitoksen johtajaksi.

Laura Ala-Hannula irtisanoutui joulun alla hallintojohtajan virasta, joten kaupungin on haettava hänelle seuraajaa.

Parhaillaan haussa on jo kaupunginlakimies. Virkaa hoitanut ja välillä apulaiskaupunginjohtajanakin toiminut Jari Niemelä siirtyi loppusyksystä johtavaksi lakimieheksi Turun ammattikorkeakouluun.

Talven aikana haettavaksi tulee vielä Salon talousjohtajan virka. Tehtävää hoitanut Anna-Kristiina Korhonen valittiin viime keväänä kaupunginjohtajaksi. Väliaikaisena talousjohtajana on toiminut taloussuunnittelija Maria Kulmala.

Salo palkkasi jo aiemmin syksyllä Raimo Inkisen maankäyttöpalveluiden johtajaksi. Virka oli uusi, ja sen tarkoituksena oli vahvistaa Salon maankäyttöpalveluita.

Kaavoituspuolelle on haettu yleiskaavapäällikköä ja asemakaavapäällikköä Timo Alhokkeen ja Tarja Pennasen siirryttyä eläkkeelle.

Uusi yleiskaavapäällikkö Christa Björklund aloittaa virassaan helmikuun alussa. Asemakaavapäällikön viran hakuaika päättyi joulunalusviikolla, ja uusi viranhaltija valitaan todennäköisesti tammikuun alussa.

Sosiaali- ja terveysjohtajaksi valittiin kesäkuussa Anneli Pahta. Hän oli hoitanut virkaa määräaikaisena siitä asti, kun Jussi Mattilan työsuhde purettiin koeajalla marraskuussa 2020. Mattilan valituksen takia virkaa ei voitu täyttää aiemmin vakinaisesti.

Antti Mattila aloitti Salon vapaa-aikajohtajana kesäkuussa. Hänen edeltäjänsä Hilpi Tanska siirtyi Salon hyvinvointikoordinaattoriksi.

Salon kaupungin johdossa on käynyt viime vuosina tuuli, ja viranhaltijat ovat vaihtuneet joskus hyvinkin lyhyen ajan sisällä.

Esimerkiksi Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen ehti työskennellä Salossa vain puolitoista vuotta ennen kuin siirtyi suuremman vesilaitoksen johtoon Vaasaan.

Hallintojohtaja Laura Ala-Hannulan pesti jäi vajaan kolmen vuoden mittaiseksi. Hän aloitti Salossa huhtikuussa 2020.

Myös kaupunginjohtajat ovat vaihtuneet nopeassa tahdissa sen jälkeen, kun Antti Rantakokko jäi eläkkeelle 2017.

Rantakokon tilalle valittu Lauri Inna ehti työskennellä Salossa vain kolme vuotta ennen kuin siirtyi Keskon Lounais-Suomen aluejohtajaksi kesällä 2020. Keskon pesti jäi vielä lyhyemmäksi: Inna valittiin marraskuussa Porin kaupunginjohtajaksi.

Tero Nissinen aloitti Salon kaupunginjohtajana tammikuussa 2021. Hänen pestinsä päättyi pitkien sairauslomien jälkeen luottamuspulaan ja irtisanoutumiseen helmikuussa 2022.

Anna-Kristiina Korhonen toimi sekä Innan että Nissisen sijaisena, ja sillä aikaa talouspäällikön virkaa hoiti sijainen.

Väliaikaisuus vaikuttaa edelleen, ja vakituinen talousjohtaja saadaan valittua Saloon todennäköisesti vasta kevättalvella.

Anna-Kristiina Korhonen: Vaihtuvuus tuli kunta-alallekin

Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen sanoo miettineensä syitä työntekijöiden vaihtuvuuteen, ja asiaa on mietitty Salossa laajemminkin.

Korhosen mukaan työntekijöiden vaihtuvuus ja joskus lyhyeksikin jäävät työsuhteet eivät ole yksin Salon ongelma. Ilmiö koskee koko kunta-alaa.

– Työelämä on murroksessa, ja se tulee ehkä vähän viiveellä kunta-alallekin. Nykyajan tapa on, että työelämässä haetaan uusia haasteita. Totta kai sitä toivoisi pysyvyyttä, mutta en oikein jaksa uskoa, että tulevaisuudessa olisi paljon 40 vuoden työuria samassa paikassa.

Suomessa on työvoimapulaa monella alalla. Kunnilla on ollut jo vuosia hankaluuksia saada sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä, mutta viime aikoina työvoimapula on laajentunut myös muille aloille.

Oma vaikutuksensa tilanteeseen on vuodenvaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla. Niihin siirtyy sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisia kunnista, mutta lisäksi hyvinvointialueet tarvitsevat ja tulevat palkkaamaan ihmisiä esimerkiksi hallintoon ja tukitoimintoihin.

– Työntekijöitä siirtyy tässä murroksessa vielä lisää kunnista hyvinvointialueille, Korhonen ennustaa.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että Salossa on tehty paljon asioita työhyvinvoinnin ja työntekijöiden jaksamisen hyväksi.

– Näihin pitää kiinnittää huomiota myös jatkossa, jotta kaupunki on houkutteleva työnantaja.