Salon kaupunki ja poliisi tiivistävät yhteistyötään – nuorten väkivaltarikollisuus kovassa kasvussa Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen poliisi tiivistää yhteistyötään kaupunkien ja kuntien kanssa nuorisoväkivallan vähentämiseksi. Poliisi järjesti tällä viikolla tilaisuuden, jossa tilannetta käytiin läpi poliisin silmin.

– Kyseessä oli niin sanottu keskustelunavaus, johon kutsuimme mukaan niitä Lounais-Suomen alueen kuntia ja kaupunkeja, joissa alaikäisten tekemät väkivaltarikokset ovat syystä tai toisesta kasvussa, Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon johtaja, ylikomisario Toni Sjöblom kertoo tiedotteessa.

Tilaisuuteen osallistui edustajia Salosta, Turusta, Raisiosta, Kaarinasta, Uudestakaupungista ja Porista. Ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli yhteistyön käynnistäminen.

– Pyrimme löytämään yhdessä keinoja siihen, miten alaikäisten väkivaltaista käyttäytymistä voidaan ehkäistä. Yhteistyön avulla yhdenkään toimijan ei tarvitse jäädä yksin, Sjöblom sanoo.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, joissa epäilty on alle 15-vuotias, on noussut miltei 20 prosenttia Lounais-Suomessa kuluvan vuoden aikana. 15–17-vuotiaiden kohdalla luku on hieman pienempi, kuitenkin noin 15 prosenttia.

Sjöblomin mukaan tilastojen takana on hyvin moninaisia syitä ja tilanteita.

– Väkivaltaan kärjistyvät tilanteet ovat keskenään erilaisia, mutta yhteisiäkin nimittäjiä löytyy. Usein nuoren väkivallankäyttöä edeltää esimerkiksi suukopu tai sosiaalisessa mediassa käyty riita. Tavallisesti teot ovat impulsiivisia ja niissä voi näkyä nuoren kyvyttömyys hallita konflikteja, Sjöblom luettelee.