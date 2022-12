Salon sairaalan päivystys ruuhkaantuu – ”Jos muita paikkoja ei ole, joudumme sijoittamaan potilaita tilapäisesti käytävälle”

Salon sairaalan päivystys on tänä jouluna vaikeammassa tilanteessa kuin kahtena edellisenä koronajouluna. Kiireisimpiä työvuoroja ei pystytä hoitajapulan takia vahvistamaan niin kuin ennen on tehty.

– Kaikki on kiinni hoitajien venymisestä. He ovat joustaneet ja joutuvat pyhien aikana vielä koville sekä sairaalan että terveyskeskuksen päivystyksessä, Tyks Akuutin hallinnollinen osastonhoitaja Päivi Ylihaavisto sanoo.

Joulunajan työvuoroista puuttui vielä torstaina jokunen hoitaja. Aikaisemmista jouluista poikkeaa Ylihaaviston mukaan sekin, että pulaa on myös jatkohoitopaikoista. Päivystys pyrkii hoitamaan kaikki potilaat jouluna itse, mutta varautuu ohjaamaan heitä pakon edessä myös Turkuun, jos petipaikat Salossa ovat täynnä.

Päivystystä ruuhkauttavat nyt etenkin influenssaan mutta myös koronaan sairastuneet potilaat, joille pitää järjestyä eristyspaikka.

– Viikko on ollut todella kiireinen. Potilaita on tullut ympäri vuorokauden, ja heitä on päivystyksessä seurannassa jopa muutaman päivän, kun emme ole saaneet heitä eteenpäin, Ylihaavisto kertoo.

Päivystyksen käytössä on seitsemäntoista vuodepaikkaa.

– Jos ne eivät riitä, lainaamme sänkyjä kirurgiselta vuodeosastolta ja laitamme sängyt sinne, minne saamme mahtumaan. Jos muita paikkoja ei ole, joudumme sijoittamaan potilaita tilapäisesti käytävälle. Se ei kuitenkaan ole paikka, missä potilaan olisi hyvä olla montaa päivää.

Ylihaavisto korostaa, että päivystykseen jatkohoitoon jäävät potilaat kuormittavat henkilöstöä koko ajan.

Päivi Ylihaavisto kiittelee erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen yhteistyötä, jonka ansiosta potilaita on saatu siirrettyä sairaalanmäellä eteenpäin.

– Pyhien yli menemme päivä kerrallaan, ja toivomme, että henkilökunta pysyy terveenä ja potilaat saavat näin hoidon, mitä he tarvitsevat.