Salon seurakunnalla edessä Kosken kirkon korjaaminen – ”Se tulee olemaan iso ja mielenkiintoinen urakka”

Salon seurakunta valmistautuu uusiin rakennushankkeisiin 14 miljoonaa euroa maksavan seurakuntatalon valmistuessa ensi vuonna.

Seurakunnan talousarviossa lähivuosien suurimpia investointeja ovat Kosken kirkon korjaus sekä Helisnummen kappelin ja huoltorakennuksen lämmityksen vaihtaminen öljystä maalämpöön.

Kummastakin odotetaan isoa ja työlästä urakkaa. Kosken kirkon korjaus vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä esimerkiksi museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa.

– Se tulee olemaan iso ja mielenkiintoinen urakka. Kosken kirkko on Varsinais-Suomen ainoa uusklassinen kirkko, ja sillä on erityistä arkkitehtonista merkitystä. Korjaustyön suunnittelun kilpailutus on alkanut jo. Suunnittelun lisäksi aikaa vie suunnitelmien tarkistuttaminen museovirastolla ja kirkkohallituksella, kirkkoherra Timo Hukka kertoo.

Helisnummella lisähaasteita tuo se, että kappeli sijaitsee pohjavesialueella, johon maalämpökaivoja ei yleensä hyväksytä.

– Se vaatii meiltä erityisjärjestelyjä, mutta haluamme kiinteistön maalämpöön, Hukka sanoo.

Seurakunta on hankkiutunut jo vuosien ajan eroon öljylämmityksestä. Se on varannut esimerkiksi täksi vuodeksi 180 000 euroa kahden kiinteistön lämmityksen muuttamiseksi maalämmölle.

Seuraavana muutostöitä tehdään Suomusjärven seurakuntakeskuksessa. Urakoitsijaksi on valittu Lämpöele Oy, jonka tarjous työstä oli runsaat 77 000 euroa.

Salon seurakunnan veroprosentti on ensi vuonna 1,35. Seurakunta arvioi saavansa kirkollisverotuloja 9,44 miljoonaa euroa.

Suurten investointien lisäksi seurakunta käyttää noin 400 000 euroa alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon.

Seurakunnan ensi vuoden talousarvio on niukin naukin ylijäämäinen. Vuosikate osoittaa 1,3 miljoonan euron ylijäämää.

Seurakunnalla on vahva tase, johon on kertynyt ylijäämää yli 28 miljoonaa euroa. Sillä on myös hyvien vuosien peruja vahva sijoitussalkku. Kumpikin antaa puskuria tulevaisuuteen.

Salon seurakunnan talousarvioesitys on hyväksytty kirkkoneuvostossa, ja lopullisesti sen hyväksyy kirkkovaltuusto.

Seurakunta ei innostu uudesta hallinnosta

Seurakuntien välille viritellään uudenlaista yhteistyötä, jotta ne pystyisivät vastaamaan nykyistä paremmin heikentyvän talouden haasteisiin.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on suunnitellut esimerkiksi rovastikunnan kokoista talousyksikköä, rovastikunnallista yhteistyöryhmää hautaustoimeen ja kiinteistöyhteistyön lisäämistä.

Tuomiokapituli on kysynyt seurakuntien kirkkoneuvostoilta mielipiteitä esityksistä. Samalla ne voivat esittää omia edustajiaan vapaaehtoisiin keskusteluihin.

Salon kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti hautaustoimen rovastikunnallisen yhteistyöryhmän perustamiseen ja kiinteistöyhteistyön lisäämiseen.

Salo on valmis aloittamaan myös pohdinnat rovastikunnan kokoisesta talousyksiköstä. Sen sijaan seurakunta suhtautuu kriittisesti erillisen, yhteisen taloushallinnon muodostamiseen.

– Meidän lähtökohtamme on, ettemme halua, että rakennetaan uusia ylimääräisiä rakenteita seurakuntien yläpuolelle. Joko ongelmia hoidetaan seurakuntaliitoksilla tai sitten niin, että seurakunnat myyvät palveluita toisilleen, kuten nytkin jo tapahtuu, kirkkoherra Timo Hukka sanoo.