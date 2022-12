Salon Sokoksen korttelin vanhat rakennukset aiotaan purkaa pois. Niiden tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja ja liiketilaa.

Asialla ovat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Lounaismaa ja LähiTapiola Etelä, jotka omistavat Turuntien, Asemakadun, Vilhonkadun ja Annankadun väliin jäävän keskustakorttelin kiinteistöt.

Omistajat ovat käynnistäneet yhdessä selvitystyön, jonka tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen idea ja korttelisuunnitelma.

– Meille kaikille paikallisille, paikallisten ihmisten omistamille yrityksille Salon keskustan positiivinen kehittyminen on suunnattoman tärkeää. Olemme innoissamme, että olemme onnistuneet yhdistämään voimavaramme ja voimme yhdessä olla kehittämässä Salon keskustaa yhä houkuttelevammaksi nykyisille ja tuleville asukkaille sekä liike-elämälle, SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér sanoo tiedotteessa.

Omistajien mukaan korttelin rakennuskanta on Plazan laajennusosaa lukuun ottamatta elinkaarensa päässä. Vanhat rakennukset on tarkoitus purkaa, ja tilalle rakennetaan pääosin asuintaloja. Urakka on tarkoitus toteuttaa vaiheittain.

Salon keskustan osayleiskaavan mukaan kortteliin on mahdollista sijoittaa viisikerroksisia taloja. Alueen asemakaavaa on tarkoitus muuttaa, ja samalla tutkitaan tehokkuuden lisäämistä ja korkeampaa rakentamista.

– Ensimmäiseen kerrokseen suunnitellaan asuntojen yhteistilojen lisäksi hieman toimistotilaa, sekä kaupunkitilan aktiivisuuteen ja elävyyteen positiivisella tavalla vaikuttavia liiketiloja. Pysäköinti toteutettaisiin maanalaiseen pysäköintilaitokseen, suunnitelman vastaava arkkitehti Jussi Murole Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:stä kertoo.

Tapio Finérin mukaan Sokoksen osalta suunnittelussa on vielä useita vaihtoehtoja.

LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström toivoo näkevänsä nostureita työmaalla vielä lähivuosina.

– Salon keskustan kehittäminen on tärkeää, jotta saamme kasvatettua vetovoimaa niin asumisen kuin sen tuoman ostovoiman muodossa. Asuntojen tarve keskustassa kasvaa entisestään suhteessa toimistotiloihin, kun etätyö on siirtänyt työpaikkoja ydinkeskustan ulkopuolelle. Meillä on laaja maaseutu ympärillä, ja sieltä muuttavat vanhemmat ihmiset hakeutuvat palveluiden läheisyyteen, Lagerström sanoo.

– Uskomme vahvasti Salon tulevaisuuteen. Tuomalla keskeiselle paikalle, keskeisten liikenneyhteyksien äärelle nykyaikaisia ratkaisuja, elävyyttä ja viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä, Salon kaupunki vetää puoleensa uutta elinvoimaa pitkälle tulevaisuuteen, OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala toteaa.