Salon väkiluku kutistui marraskuussa – 51 000 asukkaan alitus jo lähellä

Salon väkiluku on kutistunut alkuvuodesta yli 400:lla. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta väestönmuutostilastosta.

Salon marraskuun väkiluvuksi ilmoitettiin 51 006, kun tammikuussa vastaava lukema oli 51 427.

Väki on vähentynyt joka kuukausi helmikuuta lukuun ottamatta. Tuolloin kaupungin väkiluku kasvoi neljällä tammikuuhun verrattuna.

Saloon on syntynyt tänä vuonna 294 lasta, kun kuolleita on vastaavasti 613. Salon luonnollinen väestönlisäys on siis tämän vuoden osalta -319.

Saloon on muuttanut tänä vuonna 1 522 uutta asukasta, ja poismuuttajia on yhteensä 1 753.