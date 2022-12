Salosta lähtee tammikuussa rekkakuorma eli 250 kamiinaa sodan murjomaan Ukrainaan.

Asialla ovat salolaiset metallialan yritykset Stremet Oy ja Metalli Piiroinen Oy, jotka ovat lähteneet mukaan Ukrainalle apua järjestävän Omri ry:n hyväntekeväisyyskampanjaan.

Projektissa Omri ry. kerää Ukrainaan lahjoitusvaroja, ja salolaisyritykset tekevät kamiinoita omien töidensä ohessa omakustannushintaan.

– Kampanja on alkanut hyvin. Meille on tullut 111 kamiinasta rahat tilille, ja ilmoitusten perusteella rekkalastin verran lahjoituksia on jo periaatteessa kasassa. Salolaisyritykset ovat pääyhteistyökumppaneitamme, mutta otamme vastaan kamiinoita muualtakin. Kaikki tarvitaan, mitä saadaan valmistettua, Ukrainasta keskiviikkona tavoitettu Omri ry:n toiminnanjohtaja Tapio Warén sanoo.

Ajatus kamiinoiden valmistamisesta ukrainalaisten avuksi tuli alun perin LUT-yliopistolta, jonka oppilaskunta suunnitteli sisä- ja ulkokäyttöön sopivan kamiinan.

Tukevasta kolmen millin teräksestä valmistettava kamiina sopii lämmönlähteeksi sähkö- ja kaasupulasta kärsiville alueille.

Sen savupiippu voidaan liittää suoraan kerrostalon palohormistoon, ja kamiinan päällä voidaan valmistaa ruokaa. Kamiina sopii hyvin Ukrainaan, jossa puuta riittää.

LUT-yliopisto on julkistanut kamiinan piirustukset, ja sitä voi valmistaa periaatteessa kuka tahansa, joka haluaa auttaa Ukrainaa.

– Harvalla on kuitenkaan tarvittavia laitteita. Meillä on, ja siksi tarjouduimme avuksi, Stremetin toimitusjohtaja Mikko Fiskaali kertoo.

Fiskaali otti asiassa yhteyttä Metalli Piiroisen toimitusjohtajaan Mikko Lietzeniin, joka innostui ajatuksesta.

– Tämä on älyttömän upea projekti. Pystymme yhdessä tekemään jotain konkreettista hyvää, mikä lämmittää mieltä. Työntekijämme ovat innolla mukana, ja olemme ajatelleet, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan tähän projektiin. Saatan lähteä mukaan hitsaamaan itsekin, Lietzen hehkuttaa.

Salolaisyritysten työnjako toimii niin, että Stremet leikkaa kamiinan runkolevyt ja taivuttelee ne oikeaan muotoonsa. Piiroinen hitsaa kamiinat valmiiksi ja varastoi ne. Kun rekkakuorma on koossa, apu lähtee kohti Ukrainaa.

Stremetillä kamiinan osat leikataan yöaikaan miehittämättömällä kuitulaserleikkurilla. Leikatut osat taivutellaan oikeaan muotoon särmäyspuristimella.

– Olemme sitoutuneet siihen, että niin kauan kuin tarvetta on, olemme mukana tässä projektissa, toimitusjohtaja Mikko Fiskaali sanoo.

Hänen mukaansa hyväntekeväisyys ja auttaminen sopivat yrityksen arvoihin. Samalla Stremet voi osoittaa pystyvänsä reagoimaan nopeasti erilaisiin projekteihin.

– Olemme kasvuhakuinen firma, ja haluamme tuplata liikevaihtomme tietyllä aikavälillä. Tälläkin projektilla osoitimme, että voimme tehdä nopeasti, vaikka se ei juuri tässä päätarkoitus ollutkaan, Fiskaali perustelee.

Kamiinoille voi löytyä kysyntää myös Suomesta. Stremet on jo saanut parin kamiinan tilaukset kotimaasta yksityisiltä henkilöiltä.

– Toivomme tietysti, että näitä menee tuhansia Ukrainaan. Siellä on edessä pitkä ja kylmä talvi, Mikko Lietzen Metalli Piiroiselta korostaa.

Ukrainaan toimitettavan kamiinan hinta on 188 euroa. Omri ry:n toiminnanjohtajan Tapio Warénin mukaan moni lahjoittaja ostaa yhden kamiinan, mutta suurin kertalahjoitus on ollut 25 kamiinaa.

– Sana on levinnyt hyvin. Sain juuri jenkeistä kyselyn, olisiko heidän mahdollista toimittaa kamiinoita meille. En edes tiedä, mistä he ovat saaneet tietoa keräyksestä, Warén ihmettelee.

Salolaisyritykset Stremet ja Metalli Piiroinen ovat haastaneet Ukraina-kampanjaan mukaan omia yhteistyökumppaneitaan.

Yritykset haluavat lisäksi haastaa omalla esimerkillään salolaisia metallialan toimijoita tekemään yhteistyötä. Yhteisvoimin yrityksillä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi laajempiin projekteihin kuin jokaisella omin voimin.

– Salossa on hirveä potentiaali osaamista, kyvykkyyttä ja eri alojen tietotaitoa. Kehittämisen varaa on ehkä yhdessä tekemisessä. On kivaa, että vaikka olemme Stremetin kanssa kilpailijoita, voimme ja haluamme tehdä yhteistyötä, Mikko Lietzen sanoo.