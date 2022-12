Saunasta pääliigaan hälytetty Aatu Räty teki maalin NHL-debyytissään: ”Koko päivä on tuntunut epätodelliselta”

Farmiliigasta New York Islandersin miehistöön nostettu Aatu Räty sai NHL-urallaan unelma-alun, sillä Kärppien kasvatti onnistui heti maalinteossa. Räty teki maalin kolmannessa erässä ja vei joukkueensa 3–1-johtoon Florida Panthersia vastaan.

– Koko päivä on tuntunut epätodelliselta. Olen halunnut päästä NHL-jäille niin kauan kuin muistan. Oli todella erityistä. Etenkin kun pelasimme uskomattoman yleisön edessä ja voitimme, Räty sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Islanders kukisti Panthersin 5–1. Alkukauden AHL-kiekkoa pelannut Räty sai paikan pääliigassa, koska keskushyökkääjä Casey Cizikas loukkaantui. Räty, 20, laukoi kolmesti maalia kohden ja taklasi kahdesti runsaan 11 minuutin peliajalla.

Räty tuli pikakomennuksella farmiliigan Bridgeport Islandersista NHL:ään, sillä hän valmistautui jo täyttä häkää otteluun Hartford Wolf Packia vastaan.

– Olin aamujäiden jälkeen saunassa, kun kaverit sanoivat, että valmentaja haluaa minut puheilleen. Luulin sitä vitsiksi, mutta onneksi menin, Räty sanoi haastattelussa, jonka Islanders jakoi Twitter-tilillään.

Hän kertoi, että avausmaalin kiekko menee kotona Suomessa palkintokaappiin, jossa on hänen ja Ilveksessä pelaavan veljen Aku Rädyn mitaleja ja muita palkintoja. Aatu Räty voitti elokuussa alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa. Aku Rädyllä, 21, on ikäluokan MM-kisoista pronssi viime vuodelta.

Islandersissa maalihistoriaa teki myös Anthony Beauvillier, jonka tekemä 1–1-tasoitusmaali oli kanadalaishyökkääjän NHL-uran sadas maali. Beauvillier laukoi kiekon maaliin vielä kolmannen erän lopussa ja vei ottelun lukemiin 5–1.

Vaisun alkukauden pelannut Florida johti ottelua 1–0 vielä ensimmäisen erän jälkeen, mutta jäi sen jälkeen maaleitta. Joukkue voitti viime kaudella runkosarjan, mutta nyt se joutuu venymään yltääkseen edes pudotuspeleihin. Tilannetta ei helpota, että vajaa viikko sitten polvensa loukannut kapteeni Aleksander Barkov ei ole vielä toipunut pelikuntoon.

Carolina teki seurahistoriaa, Aho palasi

Kotikaukalossaan pelannut Carolina Hurricanes teki seurahistoriaa, kun se ylsi 14. kerran peräkkäin pisteille voittamalla Philadelphia Flyersin maalein 6–5. Kahdeksannen kerran peräkkäin voittanut Carolina oli tosin menettää johtonsa, kun Philadelphia kiri 2–6-asemista maalin päähän.

– Olipa hullu ottelu. Meillä oli ottelu jo näpeissämme, mutta saimme opetuksen. Tässä liigassa ei voi hellittää, sanoi Carolinan päävalmentaja Rod Brind’Amour NHL:lle.

Carolinan suomalaisvahvistukset Jesperi Kotkaniemi ja Teuvo Teräväinen avittivat joukkueen maalisaldossa, kun Kotkaniemi teki toisen erän lopussa maalin Teräväisen syötöstä. Osuma syntyi ylivoimalla ja nosti Carolinan 6–2-johtoon.

Viime aikoina enemmän vastuuta saanut Antti Raanta varmisti voiton 26 torjunnallaan.

Kaukalossa nähtiin pitkästä aikaa myös suomalaistähti Sebastian Aho, joka palasi jäille alavartalovamman jäljiltä. Hän oli sivussa seitsemästä ottelusta.

– Olin innokas pääsemään takaisin kaukaloon. Pelikaverit hoitivat homman sairauslomani aikana, sillä he voittivat seitsemän ottelua ilman minua, Aho kommentoi seuransa nettisivuilla.

Dallasin suomalaiset takoivat maaleja

NHL:n suomalaistähdistä tehopisteille pääsi myös Roope Hintz, joka teki voitokkaalle Dallas Starsille kaksi maalia ottelussa Montreal Canadiensia vastaan. Dallasille maalin teki lisäksi Joel Kiviranta, ja isäntäjoukkue vei lopulta voiton maalein 4–2.

– Viimeinen ottelu ennen joulua on aina hankala. Kaikilla on perheet, joiden luokse he haluavat kiirehtiä. Pitää antaa joukkueelle tunnustus, että pelaajat olivat todella hyviä, sanoi Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer NHL:lle.

Hintz nosti kauden maalisaldonsa 16:een. Suomalaisista edellä tilastossa on vain Colorado Avalanchen Mikko Rantanen, joka nosti maalisaldonsa 23:een joukkueensa 3–2-voitossa Nashville Predatorsista.

Rantanen keräsi tehot 1+1 ja joukkuekaveri Artturi Lehkonen sai syöttöpisteen. Nashvillen maalilla Juuse Saros torjui 43 kertaa, mutta Samuel Girardin osuma jatkoajan viimeisellä minuutilla ratkaisi voiton Avalanchelle.

Chicago Blackhawks otti kotonaan 5–2-voiton Columbus Blue Jacketista, jonka riveissä pelannut Patrik Laine ei yltänyt pisteille.

Columbus joutui lyhyelle joululomalle tappioputkessa, sillä joukkue kärsi kuudennen peräkkäisen tappionsa. Chicago-pelissä joukkueen maalilla aloitti Daniil Tarasov, mutta hän teki 0–4-tilanteessa tilaa Joonas Korpisalolle. Suomalaistorjuja torjui kiekon 17 kertaa.

– Kesken ottelun kentälle tuleminen ei ole koskaan helppoa. Yritin vain saada tehtyä jonkinlaisen vaikutuksen peliin, Korpisalo sanoi NHL:lle.

Hän loukkaantui 9. joulukuuta ja huilasi alavartalovamman takia kuuden ottelun ajan.

Ovetshkin ohitti Howen maalitilastossa

Washington Capitalsin tähtipelaaja Aleksandr Ovetshkin teki kaksi maalia, kun hänen edustamansa joukkue kukisti Winnipeg Jetsin 4–1. Osumat nostivat hänet kaikkien aikojen toiseksi eniten NHL-maaleja tehneeksi pelaajaksi runkosarjassa.

Ovetshkinin saldo on nyt 802 maalia, ja hän ohitti tilastoissa toisena olleen kiekkolegenda Gordie Howen.

– Tämä on tunteikasta. Vanhempani katsoivat ottelua kotona, mutta vaimoni, lapseni ja ystäväni olivat katsomossa. Oli hienoa päästä saavutukseen kotikaukalossa, Ovetshkin sanoi NHL:lle.

– Tämä on historiaa. On komeaa kuulua tämän kategorian pelaajiin, tällä kaudella 22 maalia tehnyt venäläistähti jatkoi.

Ovetshkin rikkoi kautta aikain kolmantena pelaajana 800 runkosarjamaalin rajapyykin vasta viime viikolla. Vuonna 1999 eläköitynyt Wayne Gretzky on kaikkien aikojen ykkönen 894 maalilla runkosarjassa.

– Ykkössijaan on vielä pitkä matka, Ovetshkin sanoi.

Saara-Miira Kokkonen, Kaija Yliniemi